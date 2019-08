In questo periodo sono aperti numerosi casting e provini per il cinema e la televisione, ma anche per la pubblicità e lo spettacolo (teatrale ma anche da intendersi in senso ampio). A tale proposito, proprio in relazione agli ultimi due ambiti indicati, sono ancora in corso le selezioni per uno spot di produzione internazionale e quelle per il musical della Compagnia d'Oriente dal titolo Aladdin il Musical.

Uno spot

Per uno spot di produzione internazionale, Klab4 Film cerca coppie (uomini e donne) di ballerini di valzer tra 30 e 40 anni. Gli interessati devono spedire quanto prima la propria personale candidatura all'indirizzo di posta elettronica: klab4extras@ gmail.com, con dati personali e riferimenti di contatto unitamente al'lindicazione della propria taglia, allegando inoltre alcune fotografie recenti, tanto in primo piano che a figura intera.

Nell'oggetto della email occorre inserire: 'coppia - valzer'. Chi desidera avere altre informazioni o dettagli può visitare accuratamente la pagina ufficiale Facebook di Klab4 Film.

Aladdin il Musical

Selezioni ancora aperte anche per un importante musical correlato al celebre film della Walt Disney incentrato sul personaggio di Aladino. In particolare, per lo spettacolo Aladdin il Musical, la Compagnia d'Oriente ricerca varie figure, tra 18 e 50 anni e con residenza (o almeno con un appoggio) a Napoli per la messa in scena e per le prime repliche da tenersi nel capoluogo partenopeo, per la copertura dei principali ruoli.

Vale a dire Aladdin (cantante nonchè ballerino), Jagar (cantante/attore), Sultano (cantante nonchè attore), Shadia (attrice e cantante), Genio della lampada (con caratteristiche sia di cantante che di attore ma anche di ballerino), Abu (un attore/cantante), cinque ballerini uomini e cinque ballerine donne.

I casting sono già stati fissati e si svolgeranno il prossimo 10 settembre a Napoli, a partire dalle ore 10 e fino alle 13.

L'appuntamento è al Teatro Magic Vision Casalnuovo, situato Via dei Tigli, 19, ma per poter partecipare alle audizioni è necessario prima prenotarsi, attendendo poi la conferma dell'accettazione della propria richiesta da parte della produzione del musical. Gli interessati dovranno poi portare con sé la email di invito ai casting in sede di audizioni.

L'invio della domanda deve essere effettuato facendo riferimento all'indirizzo di posta elettronica: aladdinmusicalofficial@ gmail.com, inserendo nell'oggetto della mail 'Casting Aladdin 2019 Napoli'.

In ogni caso, per reperire ulteriori informazioni e indicazioni, è opportuno che quanti intendono candidarsi visionino prima la pagina ufficiale Facebook di Compagnia d'Oriente.