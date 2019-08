Casting aperti per la realizzazione di un film della casa di produzione Cinemaundici, celebre per aver già prodotto film di altissimo livello. Sono inoltre aperte anche le selezioni, a cura di Galaxia Casting, per realizzare una nuova importante produzione cinematografica. Le riprese si svolgeranno nei prossimi mesi rispettivamente a Palermo e a Trieste.

Cinemaundici

Selezioni in corso per la realizzazione di un film della nota casa di produzione cinematografica Cinemaundici,che ha prodotto di recente Sulla mia pelle, di Alessio Cremonini, Uno di famiglia e Terapia di coppia per amanti (con Ambra Angiolini e Pietro Sermonti), di Alessio Maria Federici, Anime Nere, di Francesco Munzi (film vincitore di nove David di Donatello).

Le riprese verranno poi effettuate verso la fine del mese di ottobre a Palermo. Attualmente la richiesta è indirizzata verso un ragazzo e una ragazza di età compresa tra 16 e 20 anni anche senza precedenti esperienze in ambito recitativo. Nel film dovranno interpretare rispettivamente il ruolo di Lorenzo e Sara, i protagonisti di una storia d'amore tra giovani. Gli interessati devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: chiaraagnello@yahoo.com, indicando dati personali e di contatto e allegando alcune fotografie.

I casting, ai quali i candidati minorenni dovranno presentarsi accompagnati da un genitore o da un tutore legale, si svolgeranno poi su convocazione. Da rilevare che Chiara Agnello, la casting director, ha collaborato con registi come Tornatore e Bellocchio ed ha una grande esperienza nel campo della ricerca di nuovi talenti in ambito cinematografico.

Galaxia Casting

Per realizzare un'importante produzione cinematografica sono attualmente in corso le selezioni a cura di Galaxia Casting.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Le riprese verranno poi effettuate a Trieste tra settembre e ottobre, in data tuttora da definire. In particolare la richiesta è indirizzata verso ragazzi e ragazze di età compresa tra 18 e 25 anni e domiciliati nell'ambito del Friuli Venezia Giulia, dal look alquanto alternativo ovvero con capelli corti o addirittura rasati o con frange particolari e tatuaggi. A tale scopo consigliamo di visionare la pagina ufficiale Facebook di Galaxia Casting dove si possono reperire ulteriori dettagli e informazioni utili sul casting unitamente ad alcune fotografie esemplificative.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare entro e non oltre il prossimo 23 agosto dati personali (comprensivi di data di nascita e residenza) e riferimenti di contatto, allegando alcune foto (in primo piano e a figura intera) che evidenzino la tipologia 'alternativa', al seguente indirizzo di posta elettronica: casting.galaxia@gmail.com, inserendo poi nell'oggetto 'Casting ragazzi alternativi'.