L'Istituto di Genetica Molecolare di Pavia e l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica-Area Science Park di Trieste hanno attivato ulteriori bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di una borsa di studio e per l'assunzione di personale specializzato in funzione di biologo, biotecnologo e tecnologo, da disporre presso le proprie strutture situate sul territorio nazionale.

Bando di Concorso 'Istituto di Genetica Molecolare' di Pavia

L'Istituto di Genetica Molecolare ''Luigi Luca Cavalli-Sforza'' di Pavia (Lombardia) ha indetto una selezione pubblica, per titoli, probabilmente integrata da un colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per ricerche nel ramo dell'area scientifica ''medicina e biologia'', da utilizzare tramite l'Istituto di Genetica Molecolare del Cnr di Pavia, nel settore del Progetto: AIRC-IG 2018 Id.

21737 ''Basis of the different skin in human disorders caused by mutations in the same gene, XPD'' responsabile scientifico Dott.ssa Donata Orioli. Per aderire a tale bando è essenziale essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea di vecchio ordinamento in scienze biologiche;

biologia DM 5/05/ 2004 6/S;

biologia DM 9/07/2009 LM-6;

è facoltativa la padronanza della lingua inglese;

non aver compiuto i 35 anni di età;

diviene un plus l'aver maturato una certa esperienza nell'ambito della microbiologia, mutagenesi e purificazione di proteine ricombinanti.

La borsa di studio, della somma di 1084,56 euro lordi mensili, ha un decorso annuale rinnovabile sino a un massimo di tre anni.

La domanda di ammissione deve essere compilata unicamente in base al modulo presente nell'allegato A e deve pervenire all'Istituto di Genetica Molecolare di Pavia soltanto telematicamente, mediante posta elettronica certificata PEC, alla casella: protocollo.igm@pec.cnr.it, entro venerdì 6 settembre 2019. Per acquisire maggiori informazioni contattare il portale online ufficiale del ''Consiglio Nazionale delle Ricerche''.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Bando 'Area Science Park' di Trieste

L'Area Science Park di Trieste (Friuli Venezia Giulia) ha promulgato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inserimento con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time di profili esperti con il ruolo di tecnologo di III livello professionale del C.C.N.L. Degli E.P.R. settore di attività: biologia molecolare. Per poter concorrere alla suddetta procedura selettiva, è necessario possedere uno dei seguenti diplomi di laurea magistrale (ex D.M.

n. 270/2004) e requisiti:

biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM-9;

biotecnologie industriali LM-8;

biotecnologie agrarie LM-7;

biologia LM-6;

titolo di dottore di ricerca o PhD;

fluente comprensione della lingua inglese;

buona conoscenza della lingua italiana;

saper utilizzare gli applicativi informatici;

idoneità fisica al servizio.

La domanda di partecipazione deve essere stilata in lingua italiana, usufruendo del facsimile allegato 2 disponibile al vigente bando, indicando il numero del procedimento di selezione (Bando n. 8/2019).

Può essere recapitata in diversi modi, personalmente all'indirizzo: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste-Area Science Park, Padriciano n. 99, 34149 Trieste; spedita con una A.R. raccomandata, con ricevuta di ritorno, all'indirizzo: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste-Area Science Park, Ufficio Organizzazione e Risorse Umane-Padriciano n. 99, 34149 Trieste oppure trasmessa con posta elettronica certificata PEC, in formato PDF non modificabile, alla casella: protocollo@pec.areasciencepark.it, entro le ore 23:59 di giovedì 19 settembre 2019.

Il presente annuncio è visibile tramite il link: https:// www. areasciencepark.it nella sezione > Lavora in Area Science Park oppure sulla ''GU n. 66 del 20-08-2019''.