L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Fondazione Emilia Muner De Giudici e l'Azienda Unità Sanitaria Locale hanno proclamato alcuni bandi di concorso pubblico, per l'immissione di nuove risorse professionali con la carica di operatore socio sanitario Oss e di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, da dislocare mediante i propri organismi collocati sul territorio nazionale.

Bando di Concorso a settembre

La Fondazione Emilia Muner De Giudici di Pradamano in provincia di Udine (Friuli Venezia Giulia) ha bandito un concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento di 4 posti in qualità di operatore socio sanitario Oss di categoria B, livello retributivo super iniziale, da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time di 36 ore settimanali, con riserva di 2 posizioni a vantaggio del personale interno.

Possono partecipare a tale bando i candidati che sono in possesso dei successivi titoli di istruzione e requisiti:

diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media) o l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

attestato di qualifica di OSS operatore socio sanitario;

discreta padronanza della lingua italiana;

patente di guida di tipo B valida;

aver terminato il servizio di leva;

aver compiuto i 18 anni di età;

cittadinanza italiana o europea;

idoneità fisica all'attività;

godere dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali.

Il sopracitato bando di concorso stabilisce una possibile preselezione, una prova scritta che prevede la soluzione di test a risposta multipla o aperta, sugli argomenti di assistenza socio-sanitaria agli anziani e ai disabili adulti, un'esame scritto a contenuto teorico-pratico che consiste nell'esposizione scritta o nell'attuazione pratica di tecniche dettagliate, anche con l'ausilio di apparecchiature adatte, collegate alla specifica qualificazione professionale richiesta e predisposti a valutare le competenze del partecipante al compimento del proprio incarico professionale con specifico cenno alla potenzialità di assistere l'anziano nelle occupazioni giornaliere, cooperare a servizi orientati al mantenimento delle abilità psicofisiche rimanenti dell'anziano e alla sua rieducazione funzionale, equilibrare atteggiamenti e rapporti funzionali nell'influenza reciproca tra l'anziano e il suo nucleo familiare e individuare probabili rischi per la salvaguardia della persona anziana in casa di riposo.

Infine, vi è un test orale tramite colloquio che va ad approfondire tutti i temi sopraindicati, la capacità nell'impiego dei sistemi informatici e la comprensione almeno di livello base di una lingua straniera come l'inglese o il francese.

La domanda di assunzione deve essere redatta in carta semplice e spedita all'indirizzo: Servizio Gestione Risorse Umane dell'ASP ''Fondazione E. Muner De Giudici'' in Via della Libertà n.

19, fr. Lovaria 33040, Pradamano (UD). Se recapitata personalmente va consegnata all'Ufficio Protocollo della medesima azienda, se inoltrata con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R va indirizzata: ASP ''Fondazione E. Muner De Giudici'' in Via della Libertà, Pradamano (UD), se trasmessa con posta elettronica certificata PEC alla casella: asp.munerdegiudici @ legalmail.it entro le ore 12:00 di mercoledì 4 settembre 2019. La suddetta procedura selettiva è visionabile al link: www. fondazionemuner.it oppure sulla ''GU n. 67 del 23-08-2019''.

Posizioni aperte

L'Ausl di Bologna (Emilia Romagna) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inserimento con un contratto di lavoro a tempo indeterminato di figure con il compito di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, area infermieristica, per le necessità del settore dell'emergenza e 118.

Per accedere alla qualifica unica di dirigente delle professioni sopraindicate è opportuno possedere i seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea specialistica o magistrale della classe inerente alla specifica area di cui alla classe SNT01 o L/SNT1;

iscrizione all'albo professionale di pertinenza;

aver effettuato cinque anni di attività concreta equivalente alla stessa professione tramite istituzioni del servizio sanitario nazionale nella categoria D o Ds;

buona conoscenza della lingua italiana;

diritto elettorale attivo;

cittadinanza italiana o europea;

assenza di condanne penali;

essere in regola con il servizio militare.

Il bando decreta un esame scritto che verte sui temi riguardanti la mansione da assegnare e sulla pianificazione di un programma lavorativo o soluzione di una sequenza di quesiti a risposta sintetica nelle discipline relative al profilo a concorso, un test pratico che volge nell'uso di tecniche professionali mirate alla soluzione di casi reali e per concludere una prova orale che concerne in un colloquio nelle discipline degli esami scritti, come la preparazione dei servizi sanitari nonché su ulteriori materie specificate nel bando di concorso.

La domanda di ammissione con incluso il proprio curriculum vitae deve essere compilata in carta semplice, datata e firmata in originale e indirizzata: Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale. L'invio dell'istanza va fatto tramite A.R raccomanda con avviso di ritorno o a mano all'indirizzo: Azienda U.S.L. di Bologna, Ufficio Concorsi in Via Gramsci n. 12, 40121 (BO) o trasmesso tramite PEC posta elettronica certificata alla casella: personale.concorsi @ pec.ausl.bologna.it in formato PDF entro le ore 12:00 di giovedì 19 settembre 2019. Per ottenere maggiori dettagli consultare il ''Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 250 del 31-07-2019'' oppure la ''Gazzetta Ufficiale n.66 del 20-08-2019''.