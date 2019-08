Al momento, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Istituto Superiore di Sanità hanno proclamato altri bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di ulteriori profili laureati e per l'assegnazione di una borsa di studio tramite il centro nazionale per la ricerca su HIV-AIDS.

Bando di Concorso a settembre

Il Cnr ha divulgato una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'immissione con un contratto di lavoro a tempo determinato di personale con la nomina di ricercatore di III livello presso l'istituto per le applicazioni del calcolo ''Mauro Picone'' situato in provincia di Bari (Puglia).

Per essere ammessi a tale procedura selettiva è opportuno essere in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

laurea magistrale in matematica LM-40 (classe DM 270/04), ossia laurea specialistica in matematica 45/S (classe DM 509/99), ovvero diplomi di laurea di vecchio ordinamento;

possedere la qualifica di dottore di ricerca in matematica;

padronanza della lingua inglese e italiana;

capacità informatiche.

La domanda di partecipazione previa registrazione deve essere redatta ed esibita soltanto telematicamente utilizzando un'applicazione informatica disponibile nel settore concorsi del sito web ufficiale del ''Consiglio Nazionale delle Ricerche'' all'indirizzo: https: // selezionionline. cnr. it entro le ore 18:00 di giovedì 12 settembre 2019.

Altre ricerche in atto

L'Iss ha promosso un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in ambito della patogenesi dell'infezione da HIV da valersi mediante il centro nazionale per la ricerca su HIV-AIDS dell'Istituto Superiore di Sanità, nel campo della tematica ''Ruolo della proteina Tat di HIV-1 nella genesi e nel mantenimento dei serbatoi di virus latente e nella riattivazione di HIV nei soggetti naive alla terapia o in trattamento antiretrovirale''.

Per accedere a tale bando è necessario possedere la laurea magistrale inerente alle seguenti classi di laurea e requisiti:

LM06 biologia;

LM09 biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

LM41 medicina e chirurgia;

Idoneità fisica all'attività di borsista;

età non superiore ai 30 anni.

Da precisare che il borsista viene assicurato tramite l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali provenienti dall'esercizio della propria attività presso Iss.

A norma di legge del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. L'ente si prende a carico la responsabilità della corrispondente somma. La domanda di ammissione deve essere presentata direttamente sul portale internet ufficiale ''Istituto Superiore di Sanità'' seguendo il percorso > Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso'' entro giovedì 12 settembre 2019.