Al momento, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha pubblicato nuovi bandi di concorso pubblico, a nome di alcuni comuni, per l'assunzione di ulteriori risorse specializzate con l'incarico di avvocato e assistente sociale da collocare in diverse province e regioni situate sul territorio nazionale.

Bando di Concorso a settembre

Il comune di Albano Laziale in provincia di Roma (Lazio) ha promosso un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inserimento di personale con il ruolo di avvocato di categoria D e posizione economica D1, da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time trenta ore a settimana, con riserva prioritaria ai volontari delle Forze Armate.

Gli aspiranti possono partecipare a tale procedimento di selezione soltanto se in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in giurisprudenza;

abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;

iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori;

idoneità fisica alla professione.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in carta libera e spedita con una raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Comune di Albano Laziale-Settore I Servizio I Risorse Umane-Piazza della Costituente n.1, 00041 Albano Laziale (Roma) o recapitata personalmente all'Ufficio Protocollo del Comune di Albano Laziale, in Piazza della Costituente n.

1 (apertura al pubblico dalle ore 08:30 alle ore 11:00 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì, mentre, il lunedì e il giovedì dalle 15:30 alle 17:30) oppure trasmessa mediante posta elettronica certificata PEC alla casella: protocollo @ cert.comune.albanolaziale.rm.it entro lunedì 9 settembre 2019. Per acquisire maggiori dettagli contattare il portale internet ufficiale della ''Città di Albano Laziale > Bandi di Concorso'' o consultare la ''GU n. 63 del 09-08-2019 4° serie speciale-concorsi ed esami''.

Posizioni Aperte

Il comune di Mortara in provincia di Pavia (Lombardia) ha bandito un concorso pubblico, per esami, per l'immissione con un contratto a tempo indeterminato full time di figure professionali con il compito di assistente sociale di categoria D e posizione retributiva D1. Si fa presente che la sopracitata procedura selettiva richiede il versamento della tassa di concorso della somma di 10,00 euro intestata al: Comune di Mortara-Piazza Martiri della Libertà n.

21, 27036 Mortara. La ricevuta del vaglia postale deve essere inclusa nella domanda di adesione e inviata entro domenica 15 settembre 2019. Per reperire più informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale del comune di Mortara al numero di telefono: 0384-2564208-237-238 oppure tramite email all'indirizzo: personale @ comune.mortara.pv.it.

L'Unione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani in provincia di Parma (Emilia Romagna) ha proclamato una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di soggetti qualificati in qualità di istruttore assistente sociale responsabile dell'ufficio servizio adulti e fragilità, di categoria D, a tempo determinato part time venticinque ore su trentasei, per l'ambito affari culturali educativi e sociali del comune di Colorno.

L'incarico ha un decorso quinquennale a partire da martedì 1 ottobre 2019 a sabato 25 maggio 2024. La domanda di ammissione deve giungere entro le ore 13:00 di domenica 15 settembre 2019. Il suddetto avviso pubblico è visionabile sul sito online ''Unione Bassa Est Parmense'' seguendo il percorso > Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso > Bandi pubblicati'' o sulla ''Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 16-08-2019''.