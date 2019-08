Al momento alcune cooperative e agenzie per il lavoro come Bea Coop, Eurointerim spa, Synergie Italia, Randstad SpA, Nitor Soc. Coop, Archimede, Job Italia S.p.A, Lavorint SPA e Life in Spa ricercano personale con l'incarico di badante, colf e addetto/a alle pulizie, da assegnare in varie province e regioni italiane.

La cooperativa Bea Coop di Roma (Lazio) assume con un contratto a tempo indeterminato un/una badante per assistenza anziani con vitto e alloggio o lungo orario per la zona di Casal Palocco.

Per questa opportunità lavorativa vengono richiesti i documenti in regola, la padronanza della lingua italiana, una certa esperienza e referenze. Gli interessati possono chiamare il numero di telefono 3273782501 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 17:00.

L'agenzia per il lavoro Eurointerim con filiale a Chiampo in provincia di Vicenza (Veneto) seleziona a tempo determinato full time per conto di una famiglia domiciliata in zona risorse professionali con il ruolo di badanti automuniti/e con un'esperienza lavorativa di almeno due anni.

Inoltre, è necessario saper fare iniezioni (insulina) e avere una fluente conoscenza della lingua italiana. L'assistenza è rivolta ad una persona anziana che deve essere aiutata nelle diverse attività quotidiane, nelle faccende domestiche e nell'igiene del soggetto stesso.

Synergie Italia con l'ufficio ad Alba in provincia di Cuneo (Piemonte) ricerca full time a tempo determinato figure in qualità di badante convivente in grado di assistere e curare il malato, di somministrare i vari farmaci e di cucinare i pasti.

Si precisa che viene offerto il vitto e alloggio.

L'agenzia Randstad con filiale a Desenzano del Garda in provincia di Brescia (Lombardia) assume per cliente privato a tempo indeterminato full time dal lunedì al sabato mattina colf con esperienza e capace di gestire le pulizie di casa, fare la spesa e preparare i pasti come la colazione, il pranzo e la cena. Si offre il vitto e alloggio.

Ulteriori ricerche in corso

Nitor Soc. Coop. con sede a Brescia seleziona per una nota azienda cliente con un contratto lavorativo a tempo determinato soggetti con la mansione di addetto/a alle pulizie con una minima esperienza nel campo, da assegnare in località Valsabbia.

Il solo titolo di istruzione richiesto è la licenza media.

L'agenzia Archimede con l'ufficio a Torino (Piemonte) ricerca per azienda cliente operante in ambito multiservizi con un contratto part time a tempo determinato prorogabile personale con il compito di addetto/a alle pulizie in grado di utilizzare macchinari industriali come la lavasciuga pavimenti, l'idropulitrice e la motospazzola. Si gradisce la disponibilità ad esercitare su turni e dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo a settimana.

La candidatura può essere fatta direttamente sul seguente portale web: https:// www. archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inoltrando una email alla casella: genova @ archimedespa.it.

Job Italia S.p.A., di Rimini (Emilia Romagna) assume per un'azienda cliente addetti alle pulizie possibilmente domiciliati in zona e con una specifica esperienza nel settore di almeno un anno, da inquadrare con un contratto di lavoro full time a tempo determinato.

L'agenzia Lavorint SPA di Bologna (Emilia Romagna) seleziona part time a tempo determinato in somministrazione con l'obiettivo di assunzione a nome di un'azienda cliente addetti/e alle pulizie automuniti. I candidati possono inviare la propria domanda di partecipazione al link: http:// www. lavorint.it/index.php/lavoratori/privacy.

Infine, Life in Spa situata a Siracusa (Sicilia) ricerca per struttura alberghiera collocata a Noto profili in funzione di addetto alle pulizie presso le camere di un Hotel all'interno di un villaggio turistico, da regolarizzare con un contratto temporaneo di somministrazione di lavoro per completamento stagione estiva in atto. L'orario lavorativo è di 24 ore settimanali, dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo da concordare, dalle ore 09:00 alle 13:00. Da tenere in considerazione che tutte le offerte di lavoro sopracitate non segnalano nessuna data di scadenza.