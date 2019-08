Attualmente, la Camera di Commercio, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e l'Azienda per la fornitura di acqua hanno promulgato differenti bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di ulteriori profili esperti da assegnare presso le proprie strutture situate sul territorio nazionale ed estero.

Bandi di Concorso a settembre

La Camera di Commercio di Bergamo (Lombardia) ha indetto 3 bandi di selezione pubblica, per esami, per l'inserimento con un contratto a tempo indeterminato full time di 4 unità di personale, di cui un posto in funzione di gestore servizi di rete di categoria giuridica D ed economica D1 e una posizione con il ruolo di assistente servizi specialistici di rete di categoria giuridica C e retributiva C1, da collocare tramite il servizio registro imprese.

A queste si aggiungono 2 dislocazioni sempre con l'incarico di assistente servizi specialistici di rete di categoria giuridica C ed economica C1, ma da ubicare mediante il servizio promozione e sviluppo economia locale. Gli interessati a tali procedure selettive devono essere in possesso dei corrispettivi titoli di studio e requisiti:

diploma di laurea di vecchio ordinamento o diploma di laurea specialistica o magistrale oppure equipollente, conseguito in una delle classi ad indirizzo giuridico o economico;

diploma di scuola secondaria di II grado acquisito al termine di un ciclo di studi quinquennale rilasciato da un istituto di scuola secondaria superiore, pubblica o legalmente riconosciuta;

padronanza della lingua inglese e italiana;

conoscenza degli applicativi informatici come word, excel e dei programmi più importanti di posta elettronica;

idoneità psicofisica all'attività.

La domanda di ammissione con incluso il proprio curriculum vitae deve pervenire con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R.

all'indirizzo: Camera di Commercio di Bergamo, ufficio del personale, Largo B. Belotti n. 16, 24121 Bergamo (indicando nell'oggetto dell'email il profilo di interesse) o trasmessa telematicamente tramite posta elettronica certificata PEC alla casella: cciaa.bergamo @ bg.legalmail.camcom.it entro lunedì 2 settembre 2019. I suddetti bandi di concorso sono presenti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica-4° serie speciale-concorsi ed esami n.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

61 del 02/08/2019.

L'Aics ha bandito 4 avvisi per la selezione di risorse in loco con un contratto lavorativo a tempo determinato con la mansione di coordinatore-coordinatrice dei programmi in Nicaragua, dei programmi del Pilastro ''Pianeta'', dei programmi del Pilastro ''Pace'' e Migrazione e responsabile di comunicazione da disporre presso l'area estera di San Salvador dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

I candidati per partecipare a tali concorsi devono detenere i corrispondenti titoli di istruzione e requisiti:

diploma di laurea magistrale-specialistica o diploma di laurea del previgente ordinamento oppure diploma di laurea triennale accompagnato dalla specializzazione post-laurea ''master-dottorato'' in scienze politiche, economia, relazioni internazionali, agraria, ingegneria, cooperazione allo sviluppo, giurisprudenza, scienze della terra, ingegneria energetica, scienze delle comunicazioni, semiotica, scienze delle pubbliche relazioni internazionali o ulteriori lauree di livello analogo;

ottima comprensione della lingua italiana sia scritta che parlata di livello C1;

padronanza della lingua spagnola sia scritta che orale di livello C1;

conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata di livello B1;

competenze dei sistemi informatici, soprattutto del pacchetto MS office;

età non superiore ai 65 anni.

La domanda di partecipazione deve giungere entro le ore 12:00 am (orario locale) di giovedì 5 settembre 2019. Per visionare al meglio i sopracitati avvisi contattare ''Aics-Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo'' nella sezione > Lavora con noi.

Posizioni Aperte

Il Gruppo Cap ricerca con un contratto di lavoro subordinato di categoria professionale ''amministrativo'' figure diplomate con la carica di addetto customer care, da inserire nel settore del vigente C.C.N.L. Gas Acqua di Milano (Lombardia). Gli aspiranti devono possedere i seguenti titoli di studio e requisiti:

diploma di istruzione media superiore;

esperienza maturata mediante public utilities (energia, gas, acqua) o aziende di telecomunicazione o in società organizzate per la conduzione dei criteri di bollettazione e fatturazione;

capacità del software salesforce, delle tecniche di gestione del cliente e eccellenti abilità del telefono e del pacchetto office.

La domanda di assunzione con incluso il proprio curriculum vitae in formato pdf deve essere presentata entro domenica 15 settembre 2019.

Per valutare in maniera dettagliata la suddetta offerta di lavoro consultare il portale web ufficiale del ''Gruppo Cap-gestore del servizio idrico integrato per la Città Metropolitana di Milano'' seguendo il percorso > Lavorare nel gruppo > Chi stiamo cercando.