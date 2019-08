La società InfoJobs ha reso noto che vi sono in atto nuove assunzioni a nome di varie agenzie per il lavoro quali Staff, Job Italia, ADHR Group, Sanipiù, Lavorint e Manpower, rivolte a ulteriori risorse professionali con l'incarico di Oss operatore socio sanitario, Osa operatore socio assistenziale, Asa ausiliario socio assistenziale e Adb addetto assistenza di base, da dislocare presso le aree di lavoro ubicate sul territorio nazionale.

Posizioni aperte

L'agenzia per il lavoro Staff con filiale a Parma (Emilia Romagna) ricerca per conto di CSS Casa Vittorini di Milano (Lombardia) personale qualificato con il ruolo di OSS-operatore socio sanitario, da inquadrare con un contratto lavorativo a tempo determinato di sostituzione ferie sino al 30 settembre 2019 a tempo pieno di 38 ore settimanali, su turnazione in orari che vanno dalle 15:30 alle 22:00, dalle 07:00 alle 10:00, dalle 10:00 alle 15:00 e dalle 08:30 alle 21:00.

Viene richiesta la disponibilità immediata. Per aderire inoltrare il proprio curriculum vitae alla casella email: sanita @ staff.it con inclusa l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

L'azienda Job Italia di San Lazzaro Di Savena in provincia di Bologna (Emilia Romagna) seleziona a tempo determinato full time di 36 ore a settimana su turni mattina-pomeriggio-notte figure con la mansione di operatore socio sanitario, da disporre in località Pianoro in possesso delle seguenti qualifiche e requisiti:

attestato di qualifica professionale OSS ;

esperienza di almeno un anno, preferibilmente se maturata in ospedali, case di cura e cliniche;

immediata disponibilità;

residenza in zone limitrofe;

essere automuniti.

Il suddetto annuncio è visibile sul portale web ufficiale di ''InfoJobs''.

L'ADHR Group con l'ufficio a Firenze (Toscana) assume per azienda cliente con un contratto lavorativo a tempo determinato full time operatori Oss, Osa e Adb possessori dei successivi requisiti:

attestato di pertinenza;

esperienza in tale attività;

disponibilità ad esercitare su turni dal lunedì alla domenica;

disponibilità immediata.

La candidatura con inclusa la lettera motivazionale, il curriculum vitae e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali va trasmessa all'indirizzo email: firenze @ adhr.it specificando nell'oggetto il titolo del suddetto avviso e/o sigla di riferimento.

Ulteriori ricerche in corso

L'agenzia Sanipiù di Firenze (Toscana) ricerca con un contratto in somministrazione personale con il compito di operatore socio sanitario-Oss, operatore socio assistenziale-Osa e addetto assistenza di base-Adb. I titoli e i requisiti di accesso sono i corrispondenti:

attestato di qualifica Oss-Osa-Adb;

esperienza maturata in complessi sanitari e socio sanitari;

disponibilità ad operare su turni diurni e notturni;

essere automuniti;

domiciliare nella provincia sopracitata.

Questa offerta di lavoro è reperibile sulla pagina internet ufficiale di ''InfoJobs''.

Il codice di riferimento è: 297.EC.373.

Lavorint con filiale a Grosseto (Toscana) seleziona full time soggetti in funzione di operatore socio assistenziale Osa per sostituzione temporanea di personale diretto iniziando nel mese di ottobre 2019. I titoli di studio e i requisiti richiesti sono i consecutivi:

diploma di maturità in corso;

esperienza in tale ruolo;

buone qualità relazionali;

saper lavorare in gruppo;

essere in grado di gestire i vari servizi;

domicilio in zone limitrofe;

patente di guida di tipo B;

automuniti.

La domanda di ammissione previa registrazione con incluso il proprio curriculum vitae deve essere inviata direttamente tramite il sito online ''Lavorint Spa'' al link: www. lavorint.it.

Manpower di Concorezzo in provincia di Monza e Brianza (Lombardia) assume con un contratto a tempo determinato part time risorse in qualità di Asa-ausiliario socio assistenziale in possesso delle corrispettive qualifiche e requisiti:

abilitazione alla professione per servizi domiciliari (SAD);

altri corsi di formazione;

esperienza di almeno un anno;

disponibilità per tutto il mese di settembre per un PT di 20 ore settimanali dal lunedì alla domenica dalle ore 07:00 alle 11:00 e con la disponibilità a possibili interventi pomeridiani dalle ore 17:00 alle 19:30;

possedere un mezzo per gli spostamenti che vengono rimborsati in base ai chilometri.

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata direttamente sul portale web ufficiale di ''InfoJObs''. Si fa notare che per queste opportunità lavorative non sono indicate le date di scadenza.