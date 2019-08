Al momento, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha divulgato due bandi di concorso pubblico, a nome della Casa di Riposo ''Francesco Fenzi'' e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, per l'assunzione di profili professionali con il ruolo di fisioterapista e logopedista, da assegnare nei propri organismi posizionati sul territorio nazionale.

Bando di concorso a settembre

Il Centro di servizi Casa Fenzi di Conegliano in provincia di Treviso (Veneto) ha proclamato una selezione pubblica, per soli esami, per la realizzazione di una graduatoria da usufruire per la conformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato di fisioterapista di categoria C e posizione retributiva e giuridica C1-CCNL settore funzioni locali.

Per essere ammessi alla procedura selettiva è essenziale detenere i seguenti titoli di istruzione e requisiti:

diploma universitario abilitante per l'esercizio alla professione di fisioterapista;

iscrizione all'albo professionale;

idoneità psicofisica;

aver compiuto i 18 anni di età;

diritto elettorale attivo.

Tale procedimento selettivo prevede un test orale che si svolge alle ore 09:00 di giovedì 12 settembre 2019 presso la sede della Casa di Riposo F.

Fenzi in Viale Spellanzon n. 62. I concorrenti possono superare l'esame orale con una votazione minima di 21/30.

La domanda di ammissione deve pervenire entro le ore 12:00 di giovedì 5 settembre 2019. Per acquisire ulteriori delucidazioni inviare un'email alla casella info @ casafenzi.it oppure tramite posta elettronica certificata PEC all'indirizzo casa.fenzi @ legalmail.it. Il bando di concorso pubblico promosso dalla Casa di Riposo ''F. Fenzi'' è visibile al link: https:// www. casafenzi.it seguendo il percorso > amministrazione trasparente > bandi di concorso o sulla ''GU n. 62 del 06-08-2019''.

Posizioni aperte

L'Ausl della Romagna ha promulgato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 4 unità di personale con l'incarico di collaboratore professionale logopedista di categoria D ruolo sanitario in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

laurea triennale in logopedia ossia diploma universitario di logopedista;

iscrizione all'albo professionale;

padronanza base della lingua inglese, francese;

idoneità lavorativa;

aver raggiunto la maggiore età;

cittadinanza italiana o europea;

diritto di voto attivo;

non essere mai stati dispensati da una pubblica amministrazione.

Le prove di esame consistono in un test scritto, in una prova pratica e in un esame orale.

Si precisa che si intende superato il test scritto con un punteggio di almeno 21/30. Mentre, per quanto riguarda l'esame pratico e la prova orale devono raggiungere un voto minimo di 14/20.

La domanda di adesione al bando con incluso il proprio curriculum vitae deve giungere unicamente in forma telematica entro le ore 12:00 di domenica 29 settembre 2019. Il testo completo di tale bando è reperibile sul ''Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 250 del 31-07- 2019 periodico (Parte Terza)'' al link: https:// bur.regione.emilia-romagna.it o sulla ''GU n. 69 del 30-08-2019''.