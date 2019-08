Attualmente, sono in atto alcuni bandi di concorso pubblico, per conto del Consorzio Socio Assistenziale, l'Azienda Sanitaria Locale e Ipab Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite al fine di assumere personale professionale con il compito di educatore, assistente sociale e Oss operatore socio sanitario, da disporre presso le aree di lavoro dislocate sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a settembre

Il Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero di Alba in provincia di Cuneo (Piemonte) ha attivato un concorso pubblico, per esami, per l'assegnazione con un contratto lavorativo a tempo indeterminato full time di 4 posti con la nomina di educatore professionale di categoria C e posizione economica C1, in possesso delle successive qualifiche professionali e requisiti:

laurea in scienze dell'educazione e della formazione e/o educazione professionale;

diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato;

età non inferiore ai 18 anni;

idoneità psicofisica;

godere dei diritti civili e politici;

situazione a norma con il servizio militare;

cittadinanza italiana o europea;

patente di guida di categoria B.

Il bando stabilisce una tassa di concorso equivalente a 8,00 euro.

Il Consorzio in questione ha indetto anche un concorso pubblico, per esami, per l'inserimento con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di 5 unità di personale in funzione di assistente sociale di categoria D e posizione retributiva D1. Per accedere a tale selezione è fondamentale possedere i seguenti titoli di studio e requisiti:

diploma di assistente sociale o titolo universitario idoneo al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale;

iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali;

età non inferiore ai 18 anni;

idoneità psicofisica;

diritto elettorale attivo;

regolari con il servizio di leva;

cittadinanza italiana o europea;

patente di guida di categoria B.

Il bando decreta una tassa di concorso pari a 8,00 euro.

Mentre, per quanto concerne le domande di ammissione di entrambi i procedimenti selettivi devono essere presentate entro le ore 16:00 di lunedì 30 settembre 2019, nelle consecutive modalità: presentazione a mano mediante l'Ufficio Protocollo del Consorzio in Via Diaz n.8, Alba o tramite una raccomandata con avviso di ricevimento al Consorzio Socio Assistenziale ''Alba-Langhe-Roero'' Via Diaz n.8, 12051 Alba (Cuneo) o trasmessa telematicamente alla casella di posta elettronica certificata PEC: sesaler @ pec.it.

È possibile visionare al meglio le suddette selezioni collegandosi sulla pagina web ufficiale del ''Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero di Alba'' al link: https:// www. sesaler.it o sulla ''GU n. 69 del 30-08-2019''.

Posizioni aperte

Le aziende sanitarie locali ed altre istituzioni sanitarie hanno bandito un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento a tempo determinato della durata di dodici mesi di 5 incarichi in qualità di operatore socio sanitario Oss per le necessità della Asl Roma 2.

I titoli di istruzione e i requisiti richiesti sono i corrispondenti:

titolo di scuola secondaria di I grado;

attestato di qualifica di operatore socio sanitario, acquisito successivamente il superamento del corso di formazione di durata annuale;

cittadinanza italiana o europea;

idoneità fisica;

godere dei diritti civili e politici;

non essere mai stati allontanati da un'amministrazione pubblica.

La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice in base allo schema allegato 1 accessibile sul sito internet ufficiale ''ASL Roma 2'' al link: www. regione.lazio.it oppure al link: www. aslroma2.it nella sezione > concorsi o sul ''Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.70 del 29-08-2019'' entro le ore 12:00 di mercoledì 18 settembre 2019.

Ipab Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite di Vidor in provincia di Treviso (Veneto) ha proclamato un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 2 collocazioni con il ruolo di operatore socio sanitario O.S.S. da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato di categoria B e posizione economica B01 area dei servizi socio-assistenziali. Ecco quali sono le qualifiche e i requisiti di accesso al bando:

diploma di scuola secondaria di I grado o assolvimento dell'obbligo scolastico e qualifica di operatore socio sanitario rilasciata successivamente il superamento del corso di formazione di durata annuale;

cittadinanza italiana o europea;

età non inferiore ai 18 anni;

assenza di condanne penali;

diritto di voto attivo;

essere a norma con il servizio militare;

non essere mai stati destituiti da una pubblica amministrazione;

possibile dichiarazione di appartenenza alla categoria di riserva delle Forze Armate;

comprensione della lingua italiana.

La tassa di concorso prevista ammonta a 15,00 euro.

La domanda di assunzione a tale selezione deve essere firmata, stilata in carta semplice in base all'allegato B trovabile al link: https:// www. operepieriunitedividor.it seguendo il percorso > bandi di concorso e indirizzata al: Segretario-Direttore della Casa di Riposo ed Opere Riunite, Via Ippolito Banfi n. 25, 31020 Vidor (TV) entro le ore 12:00 di venerdì 27 settembre 2019. La suddetta procedura di selezione è visibile anche sulla ''GU n. 69 del 30-08-2019''.