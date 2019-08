Attualmente, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha pubblicato tre bandi di concorso pubblico, per conto del Ministero della Salute per il conferimento di 22 posti con il ruolo di biologo, farmacista e chimico, da assegnare nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a settembre

Il direttore generale del personale dell'organizzazione e del bilancio ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posizioni di dirigente sanitario biologo, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, a tempo indeterminato full time, per le necessità degli uffici centrali del Ministero della Salute.

Il codice di tale bando è: 781. Gli aspiranti per partecipare alla selezione devono essere in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

laurea in biologia;

laurea in scienze della nutrizione umana;

laurea in biotecnologie agrarie;

laurea in biotecnologie industriali;

laurea in biotecnologie mediche;

diploma di specializzazione in igiene degli alimenti e della nutrizione;

abilitazione all'esercizio della professione di biologo;

iscrizione all'albo dell'ordine dei biologi;

padronanza della lingua italiana e inglese;

competenze nei sistemi informatici.

La suddetta procedura selettiva prevede una tassa equivalente a 10,00 euro.

È in atto anche un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assegnazione di 9 ubicazioni con il ruolo di dirigente sanitario farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera, a tempo indeterminato full time, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della Salute. Il codice di tale bando è: 783. I titoli di istruzione e i requisiti di accesso sono i seguenti:

laurea in farmacia e farmacia industriale;

diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera;

abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti;

comprensione della lingua italiana e inglese;

capacità negli applicativi informatici.

Anche in questo caso, viene stabilita una tassa pari a 10,00 euro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Infine, si trova un ulteriore concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inserimento di 10 unità di personale con la carica di dirigente sanitario chimico, disciplina di chimica analitica, a tempo indeterminato full time, per i bisogni degli uffici centrali del Ministero della Salute. Il codice di tale bando è: 782. I candidati devono possedere le corrispondenti qualifiche professionali e requisiti:

laurea in scienze chimiche;

diploma di specializzazione in chimica analitica;

abilitazione all'esercizio della professione di chimico;

iscrizione all'albo dell'ordine dei chimici;

conoscenza della lingua italiana e inglese;

abilità nei programmi informatici.

La tassa di concorso per la copertura delle spese ammonta a 10,00 euro.

Come fare application e termini per la presentazione delle domande

Le istanze devono essere stilate in carta semplice in base al modulo allegato e inoltrate con inclusa una copia fotostatica di un documento di identità in vigore tramite posta elettronica certificata PEC all'indirizzo: dgpob @ postacert.sanita.it indicando nell'oggetto dell'email il codice di riferimento entro lunedì 30 settembre 2019.

Tutti e tre i bandi di concorso pubblico sono visibili sulla ''GU n.69 del 30-08-2019''.