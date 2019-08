Sono ancora attivi alcuni Concorsi Pubblici che riguardano la professione di educatore asilo comunale, di istruttore culturale e di assistente sociale. I bandi, con scadenza fino al prossimo 8 settembre sono stati emanati dal Comune di Patti (per educatore); dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (per istruttore culturale) e dall'Azienda dei Servizi alla Persona del Delta Ferrarese di Codigoro (per quanto riguarda il ruolo di assistente sociale).

Bando per educatore

Il Comune di Patti, della Città Metropolitana di Messina, ha indetto un bando pubblico, per l'assunzione di cinque educatori di asilo nido a tempo determinato. Oltre ai requisiti generali è necessario aver conseguito uno tra i seguenti titoli di studio:

Diploma di laurea in scienze dell'Educazione;

Diploma di laurea in Pedagogia;

Altri titoli equipollenti.

Domanda di partecipazione

La domanda alla presente procedura, dovrà essere consegnata entro il prossimo 29 agosto mediante una delle seguenti modalità: a mezzo PEC; raccomandata o trasmessa direttamente all'ufficio protocollo del comune. Il testo del bando completo è disponibile nel sito del Comune di Patti - home page - notizie.

Selezione istruttore direttivo culturale

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in provincia di Ravenna, ha emanato una selezione pubblica, finalizzata al conferimento di un posto di istruttore direttivo culturale, con contratto a tempo pieno e determinato. Tra i requisiti specifici, i partecipanti devono essere in possesso di un Diploma di Laurea di Primo Livello e aver svolto attività presso enti pubblici o privati in funzioni corrispondenti alla posizione oggetto del concorso, oppure aver conseguito una particolare specializzazione postuniversitaria.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

Presentazione della domanda

L'istanza di partecipazione, deve essere presentata esclusivamente online nel sito di suddetto ente entro il prossimo 29 agosto. Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione del bando completo, visitando il sito: labassaromagna.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Assunzione per assistenti sociali

L'ASP del Delta Ferrarese di Codigoro, in provincia di Ferrara, ha emesso una selezione pubblica per l'assunzione di tre assistenti sociali a tempo indeterminato.

Coloro che intendono presentare la domanda di ammissione alla selezione: devono essere iscritti all'albo professionale degli assistenti sociali e aver conseguito una Laurea triennale in Servizio Sociale (classe L.39) o un titolo afferente.

Invio della domanda

La domanda potrà essere inviata con uno dei seguenti modi: a mezzo posta elettronica certificata; a mano presso l'ufficio protocollo dell'ASP o tramite raccomandata A/R.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta della tassa di concorso di € 10,00.

La scadenza è fissata al prossimo 8 settembre. Il testo integrale del bando è pubblicato, sul sito internet dell'ASP del Delta Ferrarese.