Nella Gazzetta Ufficiale n°62 di martedì 6 agosto sono stati emessi nuovi Concorsi Pubblici per il ruolo di educatore asilo nido, di coordinatore area minori e di bibliotecario.

I bandi verranno espletati, presso il Comune di Verona (per educatore asilo nido), l'Azienda Speciale Consortile - Distretto di Brescia Ovest (per coordinatore minori) e presso il Comune di Chivasso (per la professione di bibliotecario).

Selezione educatore asilo nido

Il Comune di Verona ha indetto un bando pubblico per il conferimento di sei posti di educatore responsabile asili nido a tempo indeterminato. Tra i requisiti specifici è richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

L -19 Scienze dell'Educazione e dalla Formazione;

LM- 51 o 58/S Psicologia;

LM- 85 Scienze della Formazione Primaria;

Oppure, Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento) in: Pedagogia; Scienze dell'Educazione o Psicologia.

Invio della domanda

La partecipazione alla selezione avviene unicamente mediante compilazione della domanda online, nel sito del Comune di Verona, entro il prossimo 28 agosto.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta della tassa di € 10,00. Per ulteriori informazioni è possibile reperire il bando completo visitando il link: comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65514.

Concorso per coordinatore area minori

L'Azienda Speciale Consortile - Distretto di Brescia Ovest ha emesso un concorso per la copertura a tempo indeterminato di un posto di coordinatore dell’area minori e famiglia.

Tra i requisiti specifici è richiesto un Diploma di laurea (vecchio ordinamento), o un diploma di laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) in:

Sociologia o psicologia;

Oppure, in scienze dell’educazione o scienze pedagogiche;

Oppure, in servizio sociale e politiche sociali o scienze filosofiche.

Precedente esperienza professionale nel ruolo di Responsabile e/o Coordinatore di un servizio Tutela Minori.

Domanda di partecipazione

L'istanza di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro il giorno 8 settembre: direttamente all’ufficio amministrativo dell’Azienda Speciale, oppure mediante posta elettronica certificata o con raccomandata. Il testo completo del concorso è pubblicato nel sito: pianodizonabresciaovest.it.

Bando per bibliotecario

La Città di Chivasso, in provincia di Torino, ha emanato un bando pubblico per la selezione di un istruttore direttivo bibliotecario, con contratto a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali, i partecipanti devono aver conseguito un:

Diploma di laurea magistrale in Archivistica e Biblioteconomia;

Oppure, un Diploma di Laurea in Conservazione dei beni culturali (vecchio ordinamento);

Oppure, Dottorato di ricerca o Master Universitario di primo o secondo livello in materie attinenti la biblioteconomia e i beni librari.

Altri titoli afferenti.

Presentazione della domanda

La domanda dovrà pervenire entro il prossimo 5 settembre secondo le modalità indicate nel bando.

Il testo integrale del concorso è scaricabile, dal sito del Comune di Chivasso.