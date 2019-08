Nell'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale sono stati resi pubblici dei nuovi concorsi per la professione di assistente sociale, di biologo e di farmacista. I bandi, con scadenza nei primissimi giorni settembre, verranno espletati presso il Comune di Saronno (per l'assistente sociale); l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Portici (relativamente a una borsa di studio per un biologo) e presso l'Azienda unità locale socio-sanitaria di Mestre (per il ruolo di farmacista).

Bando per quattro assistenti sociali

Bando di concorso indetto dal Comune di Saronno, in provincia di Varese, per l'assunzione di quattro posti di assistente sociale a tempo pieno e indeterminato. I partecipanti devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea triennale appartenente alla classe 6 Scienze del Servizio Sociale;

Laurea triennale appartenente alla classe L-39 Servizio Sociale;

Diploma Universitario in servizio sociale

Altri titoli afferenti;

Iscrizione all'albo professionale;

Possesso della patente di guida categoria B.

Domande di partecipazione

Le domande di ammissione al concorso, devono essere presentate direttamente o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento: all'Ufficio Protocollo del Comune di Saronno, entro il prossimo 2 settembre.

L'istanza potrà anche essere spedita tramite posta elettronica certificata 'comunesaronno @secmail.it'. Il testo completo del bando è reperibile, nel sito del comune alla sezione 'bandi di concorso'.

Borsa di studio presso CNR di Portici

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Bioscenze e Biorisorse deve conferire una borsa di studio, per laureati in ricerche dell'area scientifica 'Scienze Agrarie e Veterinarie', da usufruirsi presso il CNR di Portici, in provincia di Napoli.

Tra i titoli specifici è necessario aver conseguito una Laurea in Scienze Biologiche o in Biotecnologie Agro-alimentari e non aver compiuto il 35° anno di età.

Invio della domanda

La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente per PEC, all’Istituto di Bioscienze e Biorisorse, entro il 2 settembre prossimo. Ricordiamo che il bando completo è affisso nel potale: urp.cnr.it - lavoro e formazione - borse di studio.

Concorso per un posto farmacista

L'Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 di Mestre, in provincia di Venezia, ha emesso un concorso pubblico riservato al personale precario interessato al processo di stabilizzazione, nel ruolo di collaboratore tecnico farmacista. Oltre ai requisiti generali è richiesto:

Laurea triennale appartenente alla classe L-29 in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche;

Oppure, Diploma di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Chimica e Tecnologia farmaceutiche;

Altri titoli equivalenti

Abilitazione alla professione di farmacista.

Presentazione della domanda

La domanda deve pervenire all'azienda sanitaria, entro il 1° settembre, unicamente tramite procedura telematica.

Per ulteriori informazioni è possibile reperire il testo integrale di suddetto bando, visitando il portale: aulss3.veneto.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.