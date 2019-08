L'azienda Poste Italiane ha pubblicato sul proprio sito web un annuncio relativo alla selezione di nuovi portalettere da assumere entro il mese di settembre 2019.

Le nuove risorse selezionate saranno inserite in alcune sedi della regione Lombardia, tra quelle collocate a: Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e Brianza.

I portalettere saranno assunti con un contratto a tempo determinato, al fine di sopperire a quelle che sono le attuali esigenze dell'azienda.

Requisiti di partecipazione

Per poter aver accesso all'iter di selezione e concorrere, in questo modo, ad uno dei posti da portalettere messi a disposizione, è necessario il possesso di determinati requisiti, tra i quali:

Diploma di scuola superiore , conseguito con un punteggio non inferiore a settanta su cento; oppure titolo di laurea , anche triennale, conseguito con una votazione finale non inferiore a centodue su centodieci. L'indicazione del punteggio con il quale il titolo di studio è stato conseguito è fondamentale, in quanto non saranno prese in considerazione tutte le candidature che ne sono prive;

; Idoneità allo svolgimento delle mansioni che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata attraverso un certificato medico.

Per conoscere tutti i dettagli relativi ai requisiti richiesti per aver accesso alle selezioni, gli interessati possono consultare il sito di Poste Italiane, nella sezione "Lavora con Noi", e cliccare sulla figura per la quale si intende concorrere.

Modalità di candidatura ed iter di selezione

Per poter inviare la propria domanda di candidatura, gli interessati non dovranno far altro che recarsi nell'apposita area del sito dell'azienda ed utilizzare il form messo a disposizione per questa finalità. Sono autorizzati ad inoltrare la propria domanda di partecipazione anche coloro che lo hanno fatto in precedenti selezioni e successivamente non sono stati ricontattati.

Le candidature dovranno pervenire entro il 25 agosto.

Una volta inviata la domanda, avrà inizio l'iter di selezione, il cui avvio sarà anticipato da una telefonata da parte delle Risorse Umane di Poste Italiane. Il procedimento si aprirà con il sostenimento di un test da parte del candidato, il quale verrà effettuato o presso una sede specifica che sarà indicata al soggetto, oppure in via telematica, attraverso il collegamento ad un indirizzo che sarà comunicato agli interessati.

Il superamento della prima fase consentirà ai candidati di accedere alla seconda parte, consistente in un colloquio orale e nella verifica delle capacità di guida, il quale rappresenta un requisito fondamentale per l'assunzione.