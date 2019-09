Nuove offerte di lavoro per coloro che aspirano ad essere impiegati nel settore bancario: posizioni libere in diverse regioni italiane. Nelle ultime ore, infatti, il gruppo Bnl (Bnp Paribas) ha divulgato la notizia di posti disponibili per risorse da inserire nella 'Rete Life Banker'. Il ruolo del 'Life Banker' consiste nel presentare, e in seguito consigliare, sia i prodotti bancari consueti ed usuali, sia gli ulteriori servizi e prodotti proposti dalle imprese affiliate al gruppo Bnp Paribas.

Si tratta di opportunità di lavoro destinate a giovani laureati e neo-laureati, i quali avranno l'opportunità di entrare nella prestigiosa realtà, vero e proprio leader in ambito europeo per i servizi bancari e finanziari. Le selezioni saranno gestite dall'agenzia multinazionale di selezione del personale, Adecco. Ogni consulente finanziario riceverà una formazione tecnica e commerciale e sarà dotato di un personal computer e una postazione di lavoro presso una filiale Bnl.

I requisiti per candidarsi e le regioni interessate

Le selezioni aperte dalla Bnl sono rivolte ai laureati in ambito economico e finanziario, i quali saranno reclutati per la rete di Consulenza Finanziaria. Per candidarsi, dunque, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea treinnale/magistrale in in discipline economico-finanziarie oppure scientifiche.

Discreta conoscenza degli strumenti informatici.

Ottima predisposizione a lavorare per obiettivi di vendita.

Spiccato spirito di imprenditorialità, attitudine ad interagire con la clientela e buone doti organizzative.

Sarà presa in considerazione un'eventuale esperienza pregressa in ambito commerciale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Le selezioni riguardano l'intero territorio nazionale e in particolare: Trentino Alto Adige, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Campania.

I contratti offerti dalla Bnl e come candidarsi

Il contratto proposto dal gruppo bancario è a tempo pieno e, inizialmente, propone un periodo di formazione remunerato con un fisso mensile di 800 euro per 24 mesi, più ulteriori entrate a seconda delle provvigioni.

Gli aspiranti selezionati da Adecco, infatti, saranno avviati alla Consulenza Finanziaria mediante un percorso di formazione ad hoc fornita dall’Accademia Finanziaria di Bnl, con l'obiettivo finale dell’iscrizione all’Albo. Come candidarsi al lavoro?

Per presentare la propria domanda è necessario collegarsi sul sito ufficiale di Adecco. Dopo aver selezionato la regione a cui si è interessati, bisogna inviare la propria candidatura mediante procedura telematica.