La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 17-09-2019 ha divulgato a nome di alcuni Comuni e una Provincia d'Italia vari bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di differenti unità di personale in funzione di ingegnere, architetto, geometra e ragioniere, da dislocare presso le sedi lavorative sparse sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a ottobre

Il Comune di Acerra in provincia di Napoli (Campania) ha istituito un concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento di 8 posti di istruttore direttivo tecnico di categoria D1, da regolarizzare con un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

I titoli di studio e i requisiti richiesti sono i seguenti:

laurea specialistica o magistrale o di vecchio ordinamento in ingegneria e architettura;

cittadinanza italiana o europea;

aver compiuto i 18 anni di età;

idoneità fisica all'attività;

non essere mai stati destituiti da una pubblica amministrazione;

diritto elettorale attivo;

essere a norma con il servizio militare;

non aver riportato nessuna condanna penale e assenza di carichi pendenti.

La domanda di ammissione deve essere stilata in carta libera e indirizzata al Servizio ''Gestione Risorse Umane'' Viale della Democrazia n.

21, Acerra (NA) entro giovedì 17 ottobre 2019. L'istanza può essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune o tramite raccomandata A.R. o con sistema telematico alla casella PEC: selezioni @ pec.comuneacerra.it. Per reperire più indicazioni collegarsi sul sito web ufficiale del ''Comune di Acerra'' al link diretto: www. comune.acerra.na.it/pagina.php?id=133.

Il Comune di Bolzano Vicentino in provincia di Vicenza (Veneto) ha stabilito un concorso pubblico, per soli esami, per l'immissione di profili qualificati con l'incarico di istruttore tecnico di categoria C, da inquadrare con un contratto lavorativo a tempo indeterminato full time, per l'ambito lavori pubblici.

Le qualifiche professionali e i requisiti di accesso sono i successivi:

diploma di geometra o diploma di perito industriale in edilizia;

diploma di laurea in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile.

La domanda di adesione deve giungere entro giovedì 17 ottobre 2019. Sia il testo che il modulo di istanza sono scaricabili dal portale online ufficiale del ''Comune di Bolzano Vicentino'' al link: www. comune.bolzanovicentino.vi.it.

Il Comune di Castelgomberto in provincia di Vicenza (Veneto) ha decretato un concorso pubblico, per soli esami, per l'inserimento a tempo pieno e indeterminato di risorse esperte con il ruolo di istruttore tecnico geometra di categoria C, per il settore servizio tecnico e manutentivo in possesso dei consecutivi titoli di istruzione e requisiti:

diploma di maturità di geometra;

diploma di laurea in architettura o in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria edile-architettura o ingegneria per l'ambiente e il territorio o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, urbanistica;

fluente padronanza della lingua italiana;

competenze nell'utilizzo di apparecchiature e sistemi informatici;

patente di guida di tipo B o superiore.

La domanda di assunzione con incluso il proprio curriculum vitae va consegnata personalmente all'Ufficio Protocollo o inviata con una raccomanda A.R.

al Comune di Castelgomberto, Piazza G. Marconi n.1, 36070 Castelgomberto (VI) o inoltrata telematicamente alla casella PEC: castelgomberto.vi @ cert.ip-veneto.net entro giovedì 17 ottobre 2019. Per acquisire maggiori informazioni contattare la pagina internet ufficiale del ''Comune di Castelgomberto'' al link diretto: www. comune.castelgomberto.vi.it.

Ulteriori posizioni aperte

Il Comune di Corio in provincia di Torino (Piemonte) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l'accoglimento di soggetti con la carica di istruttore direttivo ragioniere di categoria D, a tempo indeterminato full time, per l'area economico finanziaria.

Per proporre la propria candidatura è opportuno possedere le corrispondenti qualifiche professionali e requisiti:

diploma di laurea in economia e commercio;

diploma di laurea o diploma universitario;

laurea di I livello (L);

comprensione della lingua italiana;

conoscenza della lingua inglese o francese;

cittadinanza italiana;

patente di guida di tipo B.

La domanda di partecipazione può essere spedita con una raccomanda A.R. al Comune di Corio, Piazza Municipio n. 5, 10070 Corio (TO) o recapitata mediante corriere speciale autorizzato all'Ufficio Protocollo o trasmessa con sistema informatico all'indirizzo PEC: info @ pec.comune.corio.to.it entro le ore 12:00 di giovedì 17 ottobre 2019. Per visionare al meglio tale bando interpellare il sito web ufficiale del ''Comune di Corio'' al link diretto: www. comune.corio.to.it.

La Provincia del Sud Sardegna conferisce un incarico dirigenziale per il reclutamento con un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di personale dirigente per l'area lavori pubblici. Per concorrere a tale selezione sono necessari uno dei seguenti diplomi di laurea:

ingegneria edile-architettura;

ingegneria edile;

architettura;

ingegneria civile;

ingegneria meccanica;

ingegneria gestionale;

ingegneria industriale;

ingegneria per l'ambiente e il territorio.

La domanda di ammissione deve essere trasmessa con sistema telematico all'indirizzo PEC: protocollo @ cert.provincia.sudsardegna.gov.it entro giovedì 17 ottobre 2019. Per ottenere altre delucidazioni connettersi sul portale online ufficiale della ''Provincia del Sud Sardegna di Carbonia'' al link: https:// www. provincia.sudsardegna.it/it > bandi e gare > concorsi e selezioni.