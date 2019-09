La Gazzetta Ufficiale ha emanato ulteriori bandi di concorso pubblico, per conto di alcuni Comuni italiani e dell'Automobile Club d'Italia al fine di assumere diverse figure specializzate in qualità di avvocato, istruttore direttivo amministrativo e interprete, da assegnare nelle zone di lavoro situate sul territorio nazionale.

Bando di concorso a settembre

Il comune di Pozzuoli in provincia di Napoli (Campania) ha promulgato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione con un contratto a tempo indeterminato full time di funzionari con l'incarico di avvocato di categoria D3 in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti:

laurea di vecchio ordinamento (DL) o laurea specialistica (IS) o laurea magistrale (LM) in giurisprudenza;

detenere l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

godere dei diritti civili e politici;

età non inferiore ai 18 e non superiore ai 65 anni;

buona padronanza della lingua italiana;

fluente comprensione della lingua inglese;

cittadinanza italiana o europea;

assenza di condanne penali;

essere a norma con il servizio militare;

idoneità fisica all'attività.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in carta semplice e inoltrata telematicamente tramite posta elettronica certificata PEC all'indirizzo: info @ pec2.comune.pozzuoli.na.it all'Ufficio Protocollo del Comune di Pozzuoli, Direzione 1, Servizio Gestione del Personale in Via Tito Livio n.

2/4, 80078, Pozzuoli (NA) entro le ore 12:00 di giovedì 26 settembre. Tale selezione è visibile al link: https:// www. comune.pozzuoli.na.it > bandi di concorso o sulla ''GU n. 68 del 27-08-2019''.

Il comune di Torre del Greco di Napoli ha bandito una selezione pubblica, per titoli ed esame orale, per il conferimento a tempo pieno di 36 ore e determinato della durata di sedici mesi di 4 unità di personale con l'incarico di istruttore direttivo amministrativo di categoria D1 in grado di svolgere servizi relativi al progetto SIA ''Sostegno all'inclusione attiva'' nel settore del PON inclusione 2014-2020-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I titoli di studio e i requisiti di accesso sono i successivi:

diploma universitario di I livello o laurea triennale di cui al D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, ossia laurea magistrale specialistica o diploma di laurea acquisito ai sensi dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 3 novembre 1999 n. 509 in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche o scienze della pubblica amministrazione;

conoscenza di almeno un lingua straniera;

competenze dei sistemi informatici;

idoneità fisica:

età non inferiore ai 18 anni;

cittadinanza italiana o europea;

diritto elettorale attivo;

assenza di condanne penali.

La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice e consegnata a mano al Comune di Torre del Greco, Capofila dell'Ambito Territoriale n.

31 o inviata con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R. o inoltrata mediante la posta elettronica certificata PEC alla casella: ambito31.torredelgreco @ asmepec.it entro giovedì 26 settembre 2019. La suddetta procedura selettiva è trovabile al link: torredelgreco.demo-maggioli.it > URP informa o sulla ''GU n. 68 del 27-08-2019''.

Posizioni aperte

L'ACI ha attivato un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 5 unità di personale con il ruolo di interprete nell'area C e livello retributivo C1, da inquadrare con un contratto lavorativo a tempo indeterminato full time e da ubicare nella sede centrale dell'ente, posizionata in Via Marsala n.

8 a Roma (Lazio). I candidati per aderire al bando devono possedere i corrispondenti titoli di istruzione e requisiti:

laurea triennale o laurea magistrale o specialistica o di vecchio ordinamento in lingue e letteratura straniera, mediazione linguistica, interpretariato e traduzione;

padronanza della lingua inglese e di una seconda lingua opzionale di livello C2;

buona comprensione della lingua italiana;

non aver riportato condanne penali;

diritto di voto attivo;

idoneità fisica;

cittadinanza italiana o europea.

La domanda di assunzione deve essere trasmessa telematicamente usufruendo dell'applicazione accessibile al link: www. aci.it > ACI e la pubblica amministrazione > bandi di concorso > concorsi attivi entro le ore 11:59 di venerdì 27 settembre 2019.

Il sopraindicato procedimento selettivo è reperibile sulla ''GU n. 68 del 27-08-2019''.