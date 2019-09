Continuano le assunzioni in FS, la principale azienda ferroviaria italiana che ha recentemente annunciato un piano per 15 mila posti di lavoro nei prossimi tre anni. Tra le selezioni attualmente aperte riportate dal sito istituzionale di Ferrovie dello Stato, particolarmente interessante è quella riguardante la ricerca di Allievi Macchinisti diplomati, destinati all’inserimento in posizioni disponibili su tutto il territorio nazionale. I termini di scadenza per l’invio della domanda sono stati fissati al prossimo 8 ottobre.

Ferrovie dello Stato, assunzioni per Allievi Macchinisti diplomati: requisiti e scadenza

I requisiti richiesti per partecipare alla selezione per Allievi Macchinisti di Ferrovie dello Stato prevedono un’età compresa tra 18 e 29 anni ed il possesso di un diploma di scuola media superiore, preferibilmente conseguito presso un Istituto Tecnico con una votazione minima di 70/100. Altri requisiti sono la conoscenza di una lingua straniera, il possesso della patente di guida A o B, dimestichezza operativa con dispositivi informatici, la disponibilità alla mobilità su tutto il territorio nazionale e a lavorare su turni articolati sulle 24 ore.

Le sedi di lavoro disponibili sono ubicate presso tutte le sedi Mercitalia Rail s.r.l., società facente parte del Gruppo FS, dislocate su tutto il territorio nazionale, e le domande dovranno essere inviate on line attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito siv-recruiting.gruppofs.it.

Selezione e contratto di assunzione per gli Allievi Macchinisti FS

Tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti dovranno superare una selezione che prevede l’iniziale somministrazione di test attitudinali, seguiti da un colloquio motivazionale ed un colloquio tecnico professionale.

Prevista, inoltre, una visita mirata all’accertamento dei requisiti fisici richiesti per lo svolgimento della mansione di Macchinista, il cui dettaglio è disponibile sempre sul sito istituzionale del Gruppo FS.

Superata la selezione, i candidati ritenuti idonei saranno avviati ad un percorso di formazione che prevede un tirocinio di cinque mesi, al termine del quale è previsto l’assunzione con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata prevista di 24 mesi.

Le mansioni del Macchinista così formato consisteranno nella conduzione di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato. Sarà inoltre incaricato dell’effettuazione di visite di controllo e relativo accertamento tecnico sul materiale rimorchiato e sui mezzi di trazione, occupandosi delle operazioni di aggancio e sgancio della locomotiva dal resto del convoglio e della prova dei freni sia sui mezzi di trazione che, qualora previsti, sui treni.