Casting aperti per la realizzazione dell'importante concerto di un noto cantautore italiano che si svolgerà prossimamente a Roma. Sono inoltre ancora in corso le selezioni per il Teatro GASP di Milano, una importante compagnia di carattere itinerante con produzioni teatrali sempre di grande interesse.

Un grande concerto

Per il concerto di un noto cantautore italiano, che si terrà all'Auditorium Conciliazione di Roma, sono aperte tuttora le selezioni finalizzate alla ricerca di ballerini/performers, alti almeno 1,80, appartenenti a varie etnie e in possesso di una rilevante propensione per questi stili di danza: street-jazz, break, contemporary, hip-hop, e di ballerine/performers, alte non oltre 1,70, con caratteristiche similari a quelle indicate per i ballerini e con una notevole abilità nell'utilizzo dei tacchi.

I candidati selezionati dovranno poi prendere parte a una fase lavorativa che si terrà a partire dall'8 novembre per proseguire fino al 23 dello stesso mese. Al concerto, di notevole livello, prenderanno parte in qualità di ospiti numerosi big del contesto musicale italiano. Gli interessati devono inviare entro e non oltre il prossimo 16 settembre la propria candidatura (comprensiva di dati personali, riferimenti di contatto, curriculum, due foto, di cui una in primo piano e l'altra a figura intera) e un eventuale showreel a questo indirizzo di posta elettronica: timelesscreationsit@gmail.com.

Una prima pre-selezione verrà effettuata in base alla documentazione inoltrata a cui seguiranno, esclusivamente su convocazione, i casting veri e propri che si terranno venerdì 20 settembre.

Teatro Gasp

Per l'inserimento nell'ambito della prestigiosa compagnia Teatro Gasp, per la stagione teatrale 2019/2020, sono attualmente in corso le selezioni di attori e attrici. In particolare si ricercano soggetti da inserire nell'importante compagnia itinerante di Milano, tra cui un ragazzo e due ragazze o, in alternativa, due ragazzi e una ragazza.

I selezionati saranno chiamati ad integrare l'organico della compagnia per alcuni spettacoli e a sostituire alcuni attori e attrici in varie occasioni. I candidati devono avere una età compresa tra 22 e 32 anni con residenza, o almeno domicilio, a Milano città ed essere in possesso di patente B e possibilmente automuniti o motomuniti. Per i ruoli maschili si richiede anche bella presenza e adeguata prestanza fisica.

Gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, foto (in primo piano e a figura intera), curriculum artistico a: castinggasp@gmail.com. I casting si svolgeranno in seguito su convocazione.