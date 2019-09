La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha pubblicato per conto di alcuni comuni d'Italia e dell'azienda pubblica di servizi alla persona diversi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di profili professionali con il ruolo di educatore, assistente sociale e pedagogista, da disporre nelle proprie strutture collocate sul territorio nazionale.

Bandi di Concorso ad ottobre

Il comune di Teramo (Abruzzo) ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria al fine di provvedere alle sostituzioni del personale educativo in servizio tramite gli asili nido comunali, indispensabili in occasioni di assenze brevi, orientate ad appurare e stabilire la preparazione dell'aspirante in attinenza all'incarico di educatore asilo nido, per figura professionale di istruttore educativo culturale negli asili nido, di categoria C, posizione retributiva 1, da inquadrare con un contratto a tempo determinato part time o full time della durata non superiore a dodici mesi.

I candidati per aderire a tale bando devono possedere i seguenti titoli di studio:

Conseguiti prima del 31-05-2017

laurea triennale L (classe L19) in scienze dell'educazione e della formazione (ex DM 270-2004);

laurea triennale L (classe L18) in scienze dell'educazione e della formazione (ex DM 509-1999);

diploma di laurea di vecchio ordinamento in pedagogia;

laurea specialistica LS in una delle successive classi di laurea 87/S, classe delle lauree specialistiche in scienze pedagogiche;

laurea magistrale LM in una delle successive classi di laurea: laurea magistrale a ciclo unico LMCU in scienze della formazione primaria, lauree magistrali in scienze pedagogiche LM85.

A decorrere dall'anno educativo 2019/2020

laurea in scienze dell'educazione e della formazione (classe L19) con indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;

laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, completata da un corso di specializzazione per un totale di 60 crediti formativi universitari, da attuarsi mediante gli atenei.

La domanda di ammissione deve essere compilata in carta semplice e inviata al Dirigente del Personale del Comune di Teramo nelle corrispettive modalità: recapitata personalmente all'Ufficio Protocollo del Comune, Via della Banca n.2, 64100 (TE) entro le ore 12:00 di domenica 6 ottobre 2019 o con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R.

entro le ore 24:00 di domenica 6 ottobre 2019 o trasmessa telematicamente alla casella di posta elettronica certificata PEC: affarigenerali @ comune.teramo.pecpa.it entro le ore 24:00 di domenica 6 ottobre 2019. Per acquisire maggiori dettagli contattare il sito web ufficiale ''Comune di Teramo'' al link: www. comune.teramo.it seguendo il percorso > bandi e concorsi > concorsi > 2019. Il suddetto concorso è visibile sulla ''GU n. 71 del 06-09-2019''.

Il comune di Sardara in provincia del Sud Sardegna ha proclamato un bando di concorso, per titoli ed esami, per l'immissione a tempo indeterminato full time di risorse qualificate con la nomina di istruttore direttivo socio educativo di categoria D, posizione economica D1 in possesso dei corrispondenti titoli di istruzione:

diploma universitario di assistente sociale;

laurea triennale in servizio sociale (classe L-6 ora L-39);

laurea specialistica (classe 57/S) in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

laurea magistrale (classe 87) in servizio sociale e politiche sociali;

diploma universitario in servizio sociale o diploma di assistente sociale abilitante con iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali;

diploma di laurea di vecchio ordinamento DL o laurea specialistica-magistrale LSLM in pedagogia, scienze dell'educazione, sociologia, psicologia, programmazione e gestione delle politiche e servizi sociali e/o lauree triennali specialistiche o magistrali equipollenti del nuovo ordinamento.

La domanda di partecipazione deve essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo o con una raccomandata A.R.

inoltrata al Comune di Sardara, Piazza Gramsci n.1 o con un corriere privato o telematicamente con posta elettronica certificata PEC all'indirizzo: affarigenerali @ pec.comune.sardara.vs.it entro domenica 6 ottobre 2019. Per reperire più informazioni consultare il portale online ufficiale del ''Comune di Sardara'' al link: www. comune.sardara.su.it seguendo il percorso > concorsi e selezioni < concorsi > bandi di concorso diverse figure professionali. Tale selezione è stata diffusa sulla ''GU n. 71 del 06-09-2019''.

Posizioni Aperte

L'ASP Opus Civium di Castelnovo di Sotto in provincia di Reggio Emilia (Emilia Romagna) ha attivato un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato full time di profili con il compito di pedagogista di categoria D, posizione giuridica D1. Gli interessati per partecipare a tale bando devono aver conseguito il diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale:

programmazione e gestione dei servizi educativi LM-50;

scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM-57;

scienze pedagogiche LM-85;

teorie e metodologie dell'e-learning e della media education LM-93:

diploma di laurea in pedagogia di vecchio ordinamento;

diploma di laurea in scienze dell'educazione di vecchio ordinamento.

La domanda di assunzione con incluso il proprio curriculum vitae deve essere consegnata a mano o spedita con una raccomandata A.R all'Ufficio Protocollo di ASP Opus Civium, Via Conciliazione n.

10, 42024 Castelnovo di Sotto (RE) o trasmessa telematicamente alla casella di posta elettronica certificata PEC: asp-castelnovodisotto @ altrapec.com entro le ore 12:00 di lunedì 7 ottobre 2019. Per ulteriori delucidazioni collegarsi sulla pagina internet ufficiale ''Azienda Servizi alla Persona Opus Civium comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Unione Terra di Mezzo'' al link: www. asp-opuscivium.it nella sezione > in evidenza > news. Il sopracitato bando di concorso è stato divulgato sulla ''GU n. 71 del 06-09-2019''.