Sono attualmente ancora aperti i casting, a cura di Cineworld Roma, per un nuovo progetto cinematografico con riprese da effettuarsi nella Capitale. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di cantanti/attori per un musical diretto da Kenneth Avery-Clark e dal titolo Godspell, che verrà successivamente messo in scena a Milano.

Un progetto cinematografico

Per la realizzazione di un nuovo progetto cinematografico, sono in corso selezioni di figure varie a cura di Cineworld Roma.

Le riprese in questione verranno poi effettuate nella Capitale sabato 14 settembre. In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di ragazze di età compresa tra 20 e 30 anni, con capelli corti. Le interessate devono inviare con la massima sollecitudine (anche perchè nel frattempo è prevista la prova costume) la propria personale candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: laurabossa @cineworldroma.com o, in alternativa, al numero telefonico 339/4077856, via Whatsapp.

Si precisa che non verranno ammesse alle selezioni candidate con tatuaggi, colpi di sole, meches. Consigliamo comunque di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Cineworld, per ulteriori dettagli. Aggiungiamo che sempre Cineworld cerca per riprese da effettuarsi alla fine del prossimo mese di ottobre motorini e furgoni degli anni ottanta del secolo scorso. I proprietari disponibili possono far riferimento a: roberta @cineworldroma.com.

Godspell

Per un importante musical dal titolo Godspell, diretto dal regista Kennetk Avery-Clark e con musiche di Stephen Schwartz, sono ancora aperte le selezioni per la creazione del cast italiano. In particolare, la richiesta ė indirizzata verso attori/cantanti, con una rilevante preparazione in ambito canoro. Gli interessati devono inviare entro e non oltre il 30 settembre i propri dati personali e di contatto, allegando il proprio curriculum artistico-professionale, due fotografie (a figura intera e in primo piano), un link You Tube con una canzone cantata in lingua inglese (non necessariamente del repertorio Musical Theatre e comunque di durata nom superiore a 3 minuti), al seguente indirizzo di posta elettronica: roma@ stageworksproductions.co.uk.

Le selezioni si terranno poi, esclusivamente su convocazione, il prossimo 5 ottobre a Milano, a partire dalle ore 9, presso Area Dance (Via Giovanni Battista Cassinis, 33). È prevista una fase di call-back finale da tenersi nel corso del mese di novembre a Roma, cui seguirà, per i selezionati, la fase lavorativa in senso stretto che si svolgerà nel mese di febbraio del prossimo anno a Milano.