Nuove opportunità lavorative del gruppo Italo, eccellenza dell'alta velocità italiana che concorre con Frecciarossa delle Ferrovie dello Stato. In seguito ai posti di lavoro assegnati già nella prima metà del 2019, verranno effettuate ulteriori 300 assunzioni per dare completezza al prospetto triennale di reclutamenti 2019-2021 che ha già permesso a 200 persone di entrare a far parte della ''famiglia'' Italo.

Una portata ingente di nuovi ingressi corrispondente alla crescita in atto del team dell'alta velocità: sono in crescita i convogli in attività grazie all'ingresso di nuovi treni e nuove destinazioni. Udine, Pordenone, Conegliano e Treviso, le nuove località inserite. Le figure ricercate?

Hostess e Steward di bordo e di stazione e Operatori di impianto da immettere nelle città di Milano, Roma e Napoli.

Selezioni fissate per il 24 settembre

Nella città di Milano, il prossimo 24 settembre, si terranno le selezioni per cominciare l'opera di reclutamento che porterà il gruppo Italo Treno ad assumere 300 persone. Dopo le selezioni a Roma, le prossime a Milano, il gruppo Italo arriverà anche in Puglia, e più precisamente a Bari. Quest'ultima città è stata scelta per consentire ai tanti giovani lavoratori meridionali, che si candidano per lavorare nell'azienda ferroviaria, di avvicinarsi alla propria città di origine.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Quali sono le figure ricercate e quale lavoro andranno a svolgere? Agli aspiranti che riusciranno a superare il primo colloquio per le figure di hostess e steward si prospetterà, inizialmente, un contratto di apprendistato. Tra le mansioni di tale ruolo professionale ritroviamo: l’accoglienza dei passeggeri, l’assistenza all'interno del convoglio e l’elargizione dei servizi di benvenuto nel corso della tragitto.

C'è, poi, la possibilità di fare salti di carriera: una buona parte del personale che ha cominciato la propria esperienza nel gruppo con il ruolo di hostess/steward è riuscita a diventare Train Manager. Negli ultimi due anni ben 60 risorse hanno intrapreso questa attività. Un'altra posizione aperta, e per la quale è possibile candidarsi, è quella di Operatore di impianto: coloro che riusciranno ad essere selezionati dovranno affrontare un corso di formazione di cinque mesi. Al termine delle prove, sarà poi offerto ai vincitori un contratto a tempo indeterminato.

Come candidarsi al lavoro

Per avere maggiori informazioni sui requisiti richiesti, sulle posizioni ancora aperte, e per candidarsi alle suddette selezioni, è necessario collegarsi al sito ufficiale di Italo Treno. Nella sezione 'Lavora con noi' è possibile visionare le posizioni aperte ed inviare la propria candidatura.