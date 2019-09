Sono attualmente aperti i casting per realizzare un interessante video di carattere pubblicitario da girare a Milano. Sono inoltre in corso le selezioni per la ricerca di 400 attori e figuranti per Mirabilandia.

Un video pubblicitario

Per la realizzazione di un video di tipo pubblicitario sono in corso le selezioni per la ricerca di un uomo di età compresa tra 40 e 50 anno, dal fisico di tipo atletico e con una statura tra 1,75 e 1,85 cm.

Il candidato selezionato dovrà poi interpretare il ruolo di un manager sportivo e a tale proposito sono previste tre riprese, da realizzarsi a Milano il prossimo 10 settembre. Non sono previsti dialoghi o battute. Gli interessati devono inviare quanto prima dati personali, riferimenti di contatto, indicazioni concernenti età ed altezza, alcune fotografie (sia in giacca e cravatta che in tenuta sportiva) e il proprio curriculum professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@edshine.it, inserendo nell'oggetto 'Atleta video'.

Mirabilandia

Per iniziative connesse al noto parco dei divertimenti di Mirabilandia e riguardanti nello specifico Horror Festival, che verrà appositamente predisposto per il prossimo mese di ottobre, sono aperte le selezioni di attori e figuranti, per un totale di circa 400 persone. I casting in questione, rivolti alla ricerca di soggetti maggiorenni che avranno poi lo scopo primario di infastidire e intimidire gli ospiti del noto parco, si svolgeranno domenica 15 settembre al Teatro Pepsi di Mirabilandia, davanti a una speciale giuria qualificata.

Gli interessati a proporre la propria candidatura come zombie, creature occulte e mostruose, devono iscriversi alle selezioni entro e non oltre il prossimo 11 settembre, compilando con la massima cura e attenzione il modulo presente sul sito web di Mirabilandia. Per quanti verranno poi scelti per l'attività in questione è prevista la stipula di un regolare contratto di carattere professionale con relativa assunzione e i 400 prenderanno poi parte alle iniziative e agli eventi previsti dagli organizzatori e dai responsabili del parco di Mirabilandia per svolgere la propria attività in ordine all'evento speciale costituito dall'Halloween Horror Festival.

Potrebbe essere anche una interessante occasione per inserirsi nelle svariate forme di collaborazione proposte di frequente da Mirabilandia anche per altri settori di attività.