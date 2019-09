Attualmente, la Fondazione Renato Piatti, la Cooperativa Sociale San Giovanni Di Dio, l'Agenzia per Lavoro Randstad Italia e la Cantabria Labs Difa Cooper offrono nuove opportunità di lavoro rivolte a profili qualificati in funzione di educatori professionali, educatori scuola d'infanzia, psicologi e assistenti sociali, da disporre nelle sedi occupazionali dislocate sul territorio nazionale.

Posizioni aperte

La Fondazione Renato Piatti ricerca personale in qualità di educatore professionale per la comunità terapeutica destinata agli adolescenti di Fogliaro a Varese (Lombardia) e figure con il ruolo di educatore scuola d'infanzia per il centro terapeutico riabilitativo semiresidenziale (CTRS) dedicato ai bambini e adolescenti con malattie collegate allo spettro autistico di via Crispi n.4, zona Brunella (VA).

I titoli di studio e i requisiti richiesti sono i successivi:

Educatore Professionale

laurea in educazione professionale con titolo sanitario;

abilità di comprendere totalmente lo stato d'animo altrui;

essere motivati ad esercitare con gli adolescenti;

inclinazione all'attività di gruppo;

disponibilità a lavorare su turni notturni e fine settimana.

Educatore Scuola Infanzia

laurea in educazione professionale con titolo sanitario (Classe L-SNT2);

essere disponibili ad operare su turni diurni dal lunedì al venerdì;

essere stimolati riguardo la questione dell'autismo;

diviene un plus avere una certa esperienza sulla patologia dell'autismo.

Per proporre la propria candidatura è opportuno inoltrare un'email alla casella selezione @ fondazionepiatti.it indicando nell'oggetto: Nome_Cognome_EP_Fogliaro oppure Nome_Cognome_EP_CTRS NB.

Per ulteriori chiarimenti contattare il sito online ufficiale 'Fondazione Renato Piatti' al link fondazionepiatti.it seguendo il percorso > lavora con noi > posizioni aperte > educatore professionale. Si fa presente che tali Offerte di lavoro non hanno una data di scadenza.

La Cooperativa Sociale San Giovanni Di Dio assume soggetti con il compito di educatore professionale e assistenti sociali, per imminente apertura della Casa di Riposo collocata nel Comune di Candela a Foggia (Puglia).

Coloro che desiderano inoltrare il proprio curriculum vitae possono farlo tramite posta elettronica certificata PEC alla casella casadiriposocandela @ sangiovannididio.it indicando nell'oggetto: ''Candidatura Casa di Riposo Candela''. Tuttavia, è possibile stilare il modulo di domanda direttamente al link https:// www. sangiovannididio.it/website/lavora-con-noi/. Non viene specificata alcuna data di scadenza.

Ulteriori ricerche in atto

L'Agenzia per Lavoro Randstad Italia seleziona per azienda cliente personale con la mansione di educatore professionale-area psichiatrica da assegnare nella sede di Biella (Piemonte) e da inquadrare con un contratto a tempo determinato full time al fine di un'assunzione diretta a lungo termine. Le qualifiche e i requisiti di accesso sono i consecutivi:

laurea in scienze dell'educazione;

esperienza maturata nel campo psichiatrico.

La domanda di adesione deve giungere direttamente sul portale online 'Randstad' al link https:// www. randstad.it selezionando il profilo, la città e la regione di interesse.

Si precisa che il codice di riferimento è: CX63800. Non viene indicata nessuna data di scadenza.

La Cantabria Labs Difa Cooper ricerca risorse con l'incarico di HR specialist (specialista risorse umane) da accogliere tramite l'area lavorativa situata a Caronno Pertusella in provincia di Varese in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti:

laurea ad indirizzo umanistico, preferibilmente in psicologia ;

esperienza maturata in simile carica all'interno di aziende strutturate o in società di consulenza risorse umane;

ottime competenze degli applicativi informatici e del web;

propensione al lavoro di squadra;

proattività;

saper resistere allo stress;

buone qualità di organizzazione.

L'invio del proprio curriculum vitae va effettuato direttamente sul portale internet ufficiale ''Cantabria Labs Difa Cooper'' al link https:// www. cantabrialabsdifacooper.it seguendo il percorso > lavora con noi > invia la tua candidatura > hr specialist.

Anche in questo caso, non viene segnalata nessuna data di scadenza.