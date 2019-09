Casting aperti per la ricerca di attori, attrici e comparse per girare uno spot di carattere pubblicitario. Le riprese verranno effettuate nella Capitale nel mese di ottobre. Selezioni in corso, poi, di attori e attrici per uno spettacolo che verrà messo in scena a MTM Teatro Leonardo di Milano per la regia di Corrado d'Elia.

Uno spot pubblicitario

Per realizzare uno spot pubblicitario di una marca di bevande alquanto conosciuta, sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca innanzitutto di un attore, di età compresa tra 40 e 50 anni e di statura non inferiore e 1,75 m, e di un'attrice tra 35 e 45 anni, entrambi dall'aspetto mediterraneo.

Si cerca poi una ulteriore attrice, tra 18 e 25 anni, disposta a tingersi i capelli. Tutti i candidati in questione devono essere in possesso di rilevanti capacità di carattere recitativo. Sono inoltre in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di alcuni uomini e donne, tra 25 e 55 anni e residenti o almeno con appoggio nel Lazio, come comparse. Le riprese del video verranno poi effettuate a Roma nel mese di ottobre nell'arco di una sola giornata.

Gli interessati devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: castingspotnest @gmail.com, indicando i propri dati personali e di contatto e allegando due fotografie (in primo piano e a figura intera) se si propongono come comparse, mentre per i ruoli attoriali è necessario allegare anche il proprio curriculum artistico-professionale e il link di uno showreel o un breve video di presentazione. Nell'oggetto occorre inserire 'Comparsa' o 'Attore' a seconda dei casi. I casting si svolgeranno poi a breve ma esclusivamente su convocazione.

Uno spettacolo teatrale

Per lo spettacolo dal titolo Ulisse, il ritorno, diretto da Corrado d'Elia, sono attualmente aperte le selezioni di attori e attrici. In particolare, la Compagnia del regista cerca un attore e una attrice, entrambi di età compresa tra 45 e 55 anni e in possesso di un diploma di recitazione conseguito in una scuola riconosciuta. I candidati devono inoltre avere la possibilità di alloggiare a Milano per tutto il periodo che va dalla messa in scena dello spettacolo, il 30 gennaio, al 9 febbraio 2020.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, una fotografia recente e il proprio curriculum artistico-professionale, a: info@ corradodelia.it. Le audizioni di Ulisse, il ritorno si terranno poi su convocazione, a seguito di attenta valutazione della documentazione presentata. Messa in scena e repliche si svolgeranno a Milano presso MTM Teatro Leonardo.