La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 03-09-2019 e n. 73 del 13-09-2019 ha diffuso ulteriori bandi di concorso pubblico per conto di diversi comuni d'Italia e di un'azienda unità sanitaria locale al fine di assumere nuovo personale esperto in qualità di architetto, ingegnere e geometra, da collocare tramite le varie aree di lavoro dislocate sul territorio nazionale.

Bandi concorso a ottobre

Il comune di Castelleone in provincia di Cremona (Lombardia) ha proclamato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con un contratto lavorativo a tempo indeterminato part time di 18/36 ore di profili specializzati in servizi tecnici, nel campo dei lavori pubblici, ambiente, edilizia, urbanistica e sportello unico per le imprese in possesso di uno dei successivi titoli di istruzione:

diploma di laurea in urbanistica o pianificazione territoriale urbanistica ambientale o architettura di vecchio ordinamento;

laurea specialistica (classe 4/S) in architettura e ingegneria edile, (classe 28/S) in ingegneria civile, (classe 38/S) ingegneria per l'ambiente e il territorio, (classe 54/S) in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

laurea magistrale (classe LM-04) in architettura e ingegneria edile-architettura, (classe LM-23) in ingegneria civile, (classe LM-24) in ingegneria dei sistemi edilizi, (classe LM-35) in ingegneria per l'ambiente e il territorio, (classe LM-48) in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

iscrizione all'albo.

La domanda di partecipazione deve giungere entro le ore 24:00 di domenica 13 ottobre 2019.

Per ottenere maggiori chiarimenti collegarsi sul sito online ufficiale del ''Comune di Castelleone'' al link: www. comune.castelleone.cr.it.

Il comune di Fiuggi in provincia di Frosinone (Lazio) ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inserimento a tempo indeterminato full time di risorse in funzione di istruttore direttivo ingegnere-architetto di categoria D, possessore della laurea magistrale (LM-DM 270/04) appartenente ad una delle seguenti classi:

architettura e ingegneria edile-architettura LM-4;

ingegneria civile LM-23;

ingegneria dei sistemi edilizi LM-24;

ingegneria della sicurezza LM-26;

ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35;

oppure laurea specialistica (LS-DM 509/99 classi 4/S o 28/S o 38/S);

oppure diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) equiparati ad una delle classi di laurea magi sopracitate. La domanda di ammissione deve essere presentata entro domenica 13 ottobre 2019. Per visionare al meglio tale bando contattare il portale web ufficiale del ''Comune di Fiuggi'' al link: www. comune.fiuggi.fr.it.

Il comune di Garda in provincia di Verona (Veneto) ha promulgato una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'immissione con un contratto a tempo indeterminato full time di soggetti con la carica di istruttore direttivo di categoria D detentore dei corrispettivi titoli di studio e requisiti:

diploma di laurea di vecchio ordinamento in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l'ambiente e il territorio, pianificazione territoriale e urbanistica, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, politica del territorio, urbanistica;

ingegneria edile o civile L07;

architettura L17;

scienza della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambiente L21;

laurea magistrale (LM:DM 270/04) appartenente ad una delle consecutive classi: LM-3 in architettura del paesaggio, LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura, LM-20 in ingegneria aerospaziale e astronautica, LM-21 in ingegneria biomedica, LM-22 in ingegneria chimica, LM-23 in ingegneria civile, LM-24 in ingegneria dei sistemi edilizi, LM-25 in ingegneria dell'automazione, LM-26 in ingegneria della sicurezza, LM-27 in ingegneria delle telecomunicazioni, LM-28 in ingegneria elettrica, LM-29 in ingegneria elettronica, LM-30 in ingegneria energetica e nucleare, LM-31 in ingegneria gestionale, LM-32 in ingegneria informatica, LM-33 in ingegneria meccanica, LM-34 in ingegneria navale, LM-35 in ingegneria per l'ambiente e il territorio, LM-48 in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, LM-73 in scienze e tecnologie forestali e ambientali, LM-74 in scienze e tecnologie geologiche, LM- 75 in scienze e tecnologie forestali per l'ambiente e il territorio;

laurea specialistica (LS-DM 509/99 classi 3/S, 4/S, 25/S, 26/S, 27/S, 28/S, 29/S, 30/S, 31/S, 32/S, 33/S, 34/S, 35/S, 36/S, 37/S, 38/S, 86/S o 103/S);

lauree di vecchio ordinamento equiparate ad una delle classi di laurea sopraindicate;

padronanza della lingua inglese per la prova d'esame;

competenze degli applicativi informatici.

La domanda di adesione deve essere esibita entro domenica 13 ottobre 2019.

Per altre informazioni interpellare la pagina internet ufficiale del ''Comune di Garda'' al link: www. comune.garda.vr.it.

Il comune di Lucca (Toscana) ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento nel triennio 2019/2020/2021 di 5 unità di personale a tempo indeterminato full time con la carica di esperto di fascia B per l'assolvimento di attività in materia tecnica di categoria D.

Per concorrere a tale bando è necessario detenere uno dei seguenti titoli universitari:

laurea in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, architettura e ingegneria edile-architettura, architettura del paesaggio, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria elettrica, ingegneria elettronica, ingegneria industriale, ingegneria meccanica, ingegneria per l'ambiente e il territorio, pianificazione territoriale e urbanistica, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, urbanistica di vecchio ordinamento e inerenti lauree specialistiche o magistrali equiparate ai sensi del decreto MIUR 09-07-2009;

lauree di 1° livello appartenenti alle classi L-07 ingegneria civile e ambientale, L-17 scienze dell'architettura, L-21 scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, L-23 laurea in scienze e tecniche dell'edilizia.

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata entro lunedì 14 ottobre 2019.

Per ulteriori delucidazioni connettersi sul sito online ufficiale del ''Comune di Lucca'' al link: www. comune.lucca.it.

L'Ausl di Viterbo (Lazio) ha promosso un avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria nazionale tra aziende e istituzioni del servizio sanitario, per l'accoglimento di 2 unità di personale con la nomina di assistente tecnico geometra di categoria C a tempo indeterminato full time in possesso dei successivi requisiti:

risultare dipendente a tempo indeterminato, con avvenuto superamento del periodo di prova, tramite aziende o organismi del servizio sanitario nazionale in qualità di assistente tecnico geometra cat. C;

assenza di condanne penali in atto e carichi pendenti;

non aver mai subito la sanzione disciplinare con l'interruzione dell'attività e con l'astensione dello stipendio equivalente o superiore ai dieci giorni negli ultimi due anni;

idoneità fisica all'impiego.

La domanda di ammissione deve essere inviata entro giovedì 3 ottobre 2019.

Per valutare al meglio il suddetto avviso contattare il portale web ''Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo'' al link: www. asl.vt.it.