La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.77 del 27-09-2019 ha divulgato per alcune aziende ospedaliere, sanitarie locali e socio sanitarie, vari bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di diverse unità di personale in funzione di psichiatra, biologo, avvocato e infermiere, da collocare nei propri organismi situati sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a ottobre

L'azienda ospedaliera nazionale ''SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo'' di Alessandria (Piemonte) ha istituito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'introduzione a tempo indeterminato di un dirigente medico di psichiatria.

È possibile proporre la propria candidatura entro lunedì 28 ottobre 2019. Il testo integrale del bando è visibile nel ''Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 5 settembre 2019''.

L'azienda ospedaliera ''Sant'Anna e San Sebastiano'' di Caserta (Campania) ha dato il via ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'arruolamento a tempo indeterminato di 5 dirigenti sanitari biologi, materia di patologia clinica. Tale bando scade lunedì 28 ottobre 2019.

Per ulteriori dettagli rivolgersi all'unità operativa complessa ''gestione risorse umane, settore concorsi e mobilità'' via Tescione snc, ai numeri di telefono 0823/232688 – 0823/232464 – 0823/232025 – 0823/232928 o alla casella email: personale @ ospedale.caserta.it o indirizzo PEC: gestionerisorseumane @ ospedalecasertapec.it.

Altre posizioni aperte

L'unità sanitaria locale della provincia di Brindisi (Puglia) ha aperto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2 dirigenti avvocati.

L'adesione al sopraindicato bando deve essere effettuata entro lunedì 28 ottobre 2019. Per valutare al meglio tale selezione consultare il ''Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 19 agosto 2019''.

L'azienda socio sanitaria territoriale nord Milano Sesto San Giovanni (Lombardia) ha decretato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inclusione a tempo indeterminato full time di un collaboratore professionale sanitario infermiere di categoria D.

Il termine per la presentazione delle domande è lunedì 28 ottobre 2019. Per prendere visione della sopracitata selezione rivolgersi sul sito online ufficiale ''ASST Nord Milano'' o sulla pagina web del ''Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 17 luglio 2019. Tuttavia, tutti i sopraindicati bandi di concorso pubblico sono reperibili sulla ''Gazzetta Ufficiale'' al link: https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/concorsi/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2019-09-27&numeroGazzetta=77.