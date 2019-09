Il Ministero della Giustizia e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani hanno istituito nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di alcune unità di personale in qualità di psicologo, mediatore culturale e linguistico, da inserire nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale.

Bando di Concorso a ottobre

Il provveditorato regionale per l'Emilia Romagna e le Marche ha attivato una selezione pubblica, per titoli preferenziali e colloquio d'idoneità, per la formazione di un elenco di mediatori culturali, cui attingere per l'assegnazione di incarichi, da attuarsi in regime di consulenza e senza rapporto di pubblico impiego, nel quadriennio di attinenza, e da compiere tramite gli istituti penitenziari riguardanti i distretti delle Corti d'Appello di Bologna e Ancona, nel modo di seguito riferito:

Distretto della Corte d’Appello di Bologna

casa circondariale di Bologna;

casa di reclusione di Castelfranco Emilia;

casa circondariale di Ferrara;

casa circondariale di Forlì;

casa circondariale di Modena;

istituti penitenziari di Parma;

casa circondariale di Piacenza;

casa circondariale di Ravenna;

istituti penali di Reggio Emilia;

casa circondariale di Rimini.

Distretto della Corte d’Appello di Ancona

istituti penitenziari di Ancona;

casa circondariale di Ascoli Piceno;

casa di reclusione di Fermo;

casa di reclusione di Fossombrone;

casa circondariale di Pesaro.

Per poter concorrere a tale procedura selettiva sono richiesti i successivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea triennale, laurea magistrale-specialistica o di vecchio ordinamento in mediazione linguistica e culturale;

laurea triennale, laurea magistrale-specialistica o di vecchio ordinamento in scienze sociali, scienze dell’educazione, scienze della formazione, scienze della comunicazione, lingue, scienze politiche, giurisprudenza;

master di I livello, relativo alla carica di mediatore culturale;

master di II livello relativo alla carica di mediatore culturale;

dottorato di ricerca relativo alla carica di mediatore culturale;

possedere un'età non al di sotto dei 25 anni;

detenere una partita IVA;

assenza di condanne penali e carichi pendenti;

non aver alcun rapporto lavorativo dipendente con il Ministero della Giustizia presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

non detenere nessun tipo di incompatibilità di ruoli per le pubbliche amministrazioni;

cittadinanza italiana o europea;

diritto elettorale attivo;

non essere immesso nell'albo degli avvocati e procuratori legali, non essere membro di collegi giudicanti, non avere la nomina di giudice di pace.

La domanda di ammissione va stilata usufruendo unicamente dell'allegato modulo A di istanza accessibile sul sito online ufficiale del ''Ministero della Giustizia'' al link diretto: https:// www. giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE217225&previsiousPage=mg_1_6_1 e indirizzata al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per l’Emilia-Romagna e Marche di Bologna tramite posta elettronica certificata PEC alla casella: pr.bologna @ giustiziacert.it entro le ore 24:00 di domenica 20 ottobre 2019.

Ulteriori ricerche in corso

Il direttore generale dell'ASP Trapani (Sicilia) rende noto che vi è in atto una selezione pubblica, tramite comparazione di curricula e colloquio, per la realizzazione di graduatorie biennali per l'attribuzione di impieghi di lavoro autonomo, della durata di 24 mesi, per 6 psicologi da inquadrare con un contratto lavorativo libero professionale e una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la composizione di elenchi biennali per l'assegnazione di mandati di lavoro autonomo, occasionali, a chiamata, per mediatori linguistici culturali in possesso dei corrispondenti titoli di studio e requisiti:

Psicologo

laurea specialistica o magistrale nelle classi 58/S o LM-51 ossia laurea in psicologia acquisita in base al previgente ordinamento;

abilitazione nazionale all'esercizio della professione;

iscrizione all'albo professionale dell'ordine degli psicologi sezione A;

specializzazione o abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

Mediatore Linguistico Culturale

diploma di laurea in una delle classi di laurea in mediazione linguistica (I o II livello) e/o titolo pari (formalmente tradotto se in lingua straniera, nonché approvato dall'ordinamento giuridico italiano) ovvero capacità dettagliate nel ramo della mediazione culturale, conseguite tramite la documentata frequenza ad un master universitario sulla mediazione culturale o tramite la documentata frequenza di un corso per mediatori culturali approvato da regioni o province d'Italia o tramite la documentata esperienza minima di sei mesi, in attività di mediazione linguistica culturale mediante istituzioni pubbliche, private o organizzazioni internazionali che trattano di immigrazione;

padronanza della lingua italiana;

comprensione della lingua francese o inglese;

diviene un plus la conoscenza di almeno uno tra i corrispettivi dialetti e lingue come bissa, edo, twi, bengali, yoruba, esan, hausa, tigrigno, amarico, urdu, pashtu, soninke-sarakhole, diola, bambara, pidgin english, djula, mandinga, poular, wolof, cinese, arabo, senese, mauriziano, iraniano, singalese-tamil.

La domanda di partecipazione deve essere redatta e inoltrata telematicamente avvalendosi della piattaforma informatica disponibile sul portale web ufficiale ''Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani'' raggiungibile al link diretto: https:// asptrapani.selezionieconcorsi.it entro le ore 23:59:59 di mercoledì 2 ottobre 2019.

Per visionare al meglio tale bando collegarsi al link diretto: http:// www. asptrapani.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=14925.