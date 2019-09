Abbiamo selezionato tre nuovi Concorsi Pubblici per il ruolo di assistente sociale, assistente sanitario e contabile. I bandi, con scadenza fino al 21 ottobre prossimo sono stati emanati: dal Comune di Cabras (assistente sociale), dall'Azienda Sanitaria Locale CN2 (assistente sanitario) e dal Comune di Udine (istruttore amministrativo contabile).

Bando di selezione per un Assistente Sociale

Il Comune di Cabras, in provincia di Oristano ha indetto una selezione pubblica, per comparazione di curricula e colloquio, per un istruttore direttivo assistente sociale a tempo determinato.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di almeno di seguenti titoli di studio:

Laurea triennale appartenente alla classe 6 Scienze del Servizio Sociale o alla classe L39 Servizio Sociale;

Diploma di Laurea dell’ordinamento previgente in Servizio Sociale;

Oppure, laurea in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

Titoli di studio equipollenti;

Iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali;

Esperienza pluriennale in qualità di assistente sociale.

Invio della domanda

La domanda di ammissione alla selezione, deve essere consegnata, entro il termine perentorio del 21 ottobre prossimo, secondo uno dei seguenti modi: a mezzo Pec; raccomandata o direttamente all'ufficio protocollo. Il presente bando è reperibile, nel sito: comune.cabras. or.it - bandi di selezione.

Borsa di studio per assistente sanitario

L'ASLCN2 Alba Bra ha emesso un bando pubblico, per l'assegnazione di una borsa di studio a favore di un assistente sanitario, nel progetto denominato 'Informati e Vaccinati'. Tra i requisiti specifici è necessario aver conseguito un:

Diploma di laurea di 1° livello di Assistente Sanitario;

Oppure, diploma universitario di Assistente Sanitario;

Iscrizione all’Albo Professionale;

Possesso patente di guida e automunito.

Domanda di partecipazione

Le domande devono pervenire con una delle seguenti modalità: consegna diretta all’ufficio protocollo dell’A.S.L.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

CN2; per via posta elettronica certificata o raccomandata, entro il 27 settembre. Il testo integrale del bando è reperibile, visitando il sito: aslcn2.it - bandi di concorso.

Concorso per 11 posti di istruttore amministrativo contabile

Il Comune di Udine ha emanato concorso pubblico, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 11 Istruttori amministrativo contabili, con riserva di 3 posti ai militari congedati senza demerito.

Oltre ai requisiti generali è richiesto, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’accesso all’università.

Presentazione della domanda

I partecipanti dovranno inviare l'stanza di partecipazione entro il 10 ottobre mediante procedura telematica, nel sito istituzionale del Comune di Udine. Per ulteriori requisti è possibile scaricare il bando integrale, visitando l'indirizzo: comune.udine.gov.it.