Al momento, la Società Cooperativa Sociale Marta, L'Azienda Sanitaria Locale, il Centro per l'Impiego, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa per Anziani hanno indetto vari bandi di concorso pubblico per l'assegnazione di diverse unità di personale in qualità di educatore, infermiere e Oss operatore socio sanitario, da dislocare nelle sedi di lavoro collocate sul territorio nazionale.

Bandi di Concorso a settembre

Marta Società ha bandito un avviso di selezione, per l'inserimento con un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time di 30 ore settimanali di profili in funzione di educatore (CSE) da disporre tramite il centro socio educativo del comune di Corsico a Milano (Lombardia) in possesso dei seguenti titoli di studio:

laurea in scienze dell'educazione

o diploma triennale di educatore professionale

o diploma di scuola media superiore e cinque anni di esperienza.

La domanda di assunzione con incluso il proprio curriculum vitae (aggiornato al mese di agosto 2019) deve pervenire tramite sistema informatico al successivo indirizzo email: selezione @ coopmarta.it indicando nell'oggetto ''Selezione.ED.Corsico'' entro le ore 09:00 di lunedì 23 settembre 2019.

Per valutare al meglio tale procedura selettiva collegarsi sul sito online ufficiale ''MartaCoop'' al link: www. coopmarta.it nella sezione > lavora con noi.

L'ASL di Napoli2Nord (Campania) ha proclamato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 10 posti in funzione di OSS operatori socio sanitari da inquadrare con un contratto lavorativo a tempo indeterminato. Si precisa che il risultato degli esami orali per il bando viene divulgato ogni settimana direttamente sul portale web ufficiale ''ASL di Napoli2Nord'' al link: https:// www. aslnapoli2nord.it. La domanda di ammissione deve essere presentata entro lunedì 30 settembre 2019.

Posizioni aperte ad ottobre

Il CPI Imperia (Liguria) ricerca per conto di un'azienda con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di sei mesi a turni 2 operatori socio sanitari possessori delle consecutive qualifiche e requisiti:

licenza media;

non è necessario aver maturato una certa esperienza in simile incarico;

automuniti;

patente di guida di tipo B.

La suddetta offerta di lavoro scade sabato 5 ottobre 2019.

Per acquisire maggiori dettagli accedere al link: https:// www. helplavoro.it selezionando la regione, la provincia e il profilo di interesse.

L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari-Provincia Autonoma di Trento ha decretato un concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato e di contestuale selezione pubblica, per esame, per il reclutamento a tempo determinato di risorse con la carica di operatore socio sanitario detentore dei corrispettivi titoli e requisiti:

attestato di qualifica di operatore socio sanitario;

fluente conoscenza della lingua italiana;

idoneità fisica all'attività;

cittadinanza italiana o europea;

aver compiuto i 18 anni di età;

diritto elettorale attivo;

non risultare dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.

Per proporre la propria candidatura e per acquisire più informazioni connettersi sul sito online ufficiale al link: www. apss.tn.it entro le ore 12:00 di mercoledì 9 ottobre 2019.

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa per Anziani di Cividale del Friuli ha promosso un concorso pubblico, per soli esami, per l'immissione a tempo indeterminato full time di figure con il ruolo di collaboratore professionale sanitario infermiere di categoria D. I titoli di istruzione e i requisiti di accesso sono i corrispondenti:

laurea in infermieristica (classe L/SNT1) o diploma universitario di infermiere o diploma o attestato conseguito a seconda del precedente ordinamento;

iscrizione all'albo professionale degli infermieri;

padronanza della lingua italiana;

essere maggiorenni;

idoneità fisica all'impiego;

diritto di voto attivo;

assenza di condanne penali.

La domanda di adesione può essere spedita con A.R.

direttamente all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ''Casa per Anziani'' Viale Trieste n. 42, 33043 Cividale del Friuli (UD) o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo o mediante PEC alla casella: postacert @ pec.aspcividale.it entro giovedì 10 ottobre 2019. Il sopracitato bando è visibile sulla ''GU n. 72 del 10-09-2019''.