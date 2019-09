La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 72 del 10-09-2019 ha pubblicato per conto di alcuni enti pubblici diversi bandi di concorso, per l'assunzione di personale qualificato in qualità di avvocato, dirigente e assistente sociale, da inserire nelle proprie strutture sparse sul territorio nazionale.

Bandi di concorso ad ottobre

L'Azienda Sanitaria Locale BT Andria in provincia di Barletta-Andria-Trani (Puglia) ha indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di risorse professionali in funzione di dirigente avvocato del servizio sanitario nazionale e di tutte le altre istituzioni dei comparti da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro giovedì 10 ottobre 2019. Il testo completo del suddetto bando è visibile sul ''Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 90 dell'8 agosto 2019'' Per altre indicazioni i partecipanti possono contattare l'area gestione personale U.O.S.V.D. Assunzioni Mobilità Concorsi/Personale Convenzionato/Strutture Accreditate, Andria, Via Fornaci n. 201, telefono: 0883 299409-299410, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 o collegarsi sul portale web ufficiale ''ASLBAT'' al link: http:// www. aslbat.it nella sezione > concorsi e avvisi.

Il comune di Fano in provincia di Pesaro e Urbino (Marche) ha attivato un concorso pubblico, per soli esami, per l'inserimento a tempo indeterminato di figure con il ruolo di dirigente del settore VII dei servizi educativi-cultura e turismo in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

diploma di laurea magistrale;

qualifica di dirigente;

cittadinanza italiana;

diritto elettorale attivo;

idoneità fisica all'attività;

essere a norma con il servizio militare.

La domanda di ammissione al bando deve pervenire telematicamente mediante posta elettronica certificata alla casella PEC: comune.fano @ emarche.it o in busta chiusa con A.R all'indirizzo: Sindaco Comune di Fano Ufficio Protocollo Via S.

Francesco D'Assisi n. 76, 61032 Fano-PU o a mano all'Ufficio Protocollo entro giovedì 10 ottobre 2019. Per acquisire maggiori dettagli si può consultare la pagina internet ufficiale ''Comune di Fano'' al link: https:// www. comune.fano.pu.it.

Ulteriori ricerche in atto

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica-Breno (Lombardia) ha promosso un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accoglimento a tempo indeterminato di profili con la carica di collaboratore professionale assistente sociale di categoria D.

I titoli di istruzione e i requisiti di accesso sono i successivi:

laurea in scienze del servizio sociale (classe 06) scienze del servizio sociale DM 509/99 o (classe L-39) servizio sociale DM 270/04 o diploma universitario in servizio sociale abilitante all'esercizio della professione;

iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali;

idoneità fisica;

assenza di condanne penali;

cittadinanza italiana o europea.

La domanda di assunzione deve giungere telematicamente tramite la casella PEC: protocollo @ pec.asst-valcamonica.it o con una A.R.

all'indirizzo: Ufficio Protocollo dell'Asst Valcamonica, Via Nissolina n.2, 25043 Breno (BS) entro le ore 12:00 di giovedì 10 ottobre 2019. Per visionare al meglio tale selezione interpellare il sito online ufficiale ''Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica-Breno'' al link: www. asst-valcamonica.it nella sezione > concorsi.

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria N. 2 Di Marca Trevigiana di Treviso (Veneto) ha proclamato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto con il ruolo di collaboratore professionale assistente sociale di categoria D, prevalentemente destinato a volontario delle Forze Armate.

Le qualifiche professionali e i requisiti richiesti sono i corrispondenti:

diploma di assistente sociale o diploma universitario in servizio sociale o laurea triennale in servizio sociale (classe L-39) o in scienze del servizio sociale (classe n. 6) o laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali (classe LM-87) o laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (classe 57/S);

iscrizione all'albo professionale;

cittadinanza italiana o europea.

La domanda di adesione deve avvenire telematicamente entro le ore 23:59 di giovedì 10 ottobre 2019. Per ottenere altre delucidazioni consultare la sezione concorsi della U.O.C. gestione risorse umane dell'azienda ''U.L.S.S. 2, Marca Trevigiana'', telefono: 0438/664303-500 oppure connettersi al link: https:// www. aulss2.veneto.it nella sezione > Concorsi Pubblici.