La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha divulgato ulteriori bandi di concorso pubblico, a nome di alcune Regioni italiane al fine di assumere un totale di 499 unità di personale con il ruolo di funzionari esperti da dislocare presso i vari uffici delle giunte regionali.

Bandi di concorso a settembre

La Regione Emilia Romagna ha bandito 6 procedimenti di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di 447 posti di lavoro destinati a funzionari esperti in sviluppo risorse e servizi di integrazione e funzionari esperti in politiche regionali e tecniche applicative, di cui 108 per specialista amministrativo giuridico, 83 per specialista in materie economiche e finanziarie, 59 per specialista della trasformazione digitale, 117 per specialista agro forestale, 37 per specialista programmazione del territorio, della mobilità e della tutela ambientale, 43 per specialista gestione del territorio e del patrimonio pubblico, di categoria D a tempo indeterminato, nell'arco del triennio 2019-2021.

Per poter partecipare a tale bando di concorso pubblico è necessario possedere i seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana o europea;

diritto elettorale attivo;

essere maggiorenne;

idoneità fisica all'attività;

padronanza della lingua italiana;

non aver riportato condanne penali;

non essere mai stati allontanati da una pubblica amministrazione.

La domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore 13:00 di venerdì 13 settembre 2019.

Per reperire maggiori informazioni consultare la pagina online ufficiale della ''Regione Emilia Romagna'' al link: www servizi.regione.emilia-romagna.it o la ''GU n. 63 del 09-08-2019''.

La Regione Lombardia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 38 posizioni di specialista area tecnica ad indirizzo agrario, forestale, di cui 30 ubicazioni tramite la giunta regionale della Lombardia e 8 impieghi mediante ERSAF (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste), di categoria D, a tempo indeterminato full time.

I candidati possono aderire a tale selezione connettendosi sulla piattaforma informativa ''Bandi online'' al link: www. bandi.servizirl.it entro le ore 12:00 di venerdì 27 settembre 2019. Il testo completo di detto avviso è pubblicato sul ''Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 14-08-2019 Serie e concorsi'' o sulla pagina web ufficiale ''Amministrazione regionale'' nella sezione > bandi > tipologia Concorsi Pubblici e avvisi sul personale > al link www. regione.lombardia.it o sulla ''GU n. 67 del 23-08-2019''.

La Regione Toscana ha proclamato un avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento a tempo determinato della durata di 36 mesi di 14 soggetti in qualità di funzionario tecnico professionale di categoria D, da collocare nelle aree degli uffici regionali situati nelle differenti province della regione Toscana, in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in ingegneria, architettura, scienze geologiche, ossia laurea specialista (LS) o magistrale (LM);

cittadinanza italiana o europea;

aver compiuto i 18 anni di età;

idoneità fisica;

diritto di voto attivo.

La domanda di ammissione deve giungere telematicamente al link: www. regione.toscana.it/selezionitempodeterminato entro le ore 12:00 di giovedì 26 settembre 2019.

L'annuncio può essere visualizzato sulla ''GU n. 68 del 27-08-2019'' o sul sito internet ufficiale della ''Regione Toscana'' al link: www 301.regione.toscana.it.