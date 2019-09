La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha diffuso diversi bandi di concorso pubblico, per conto di due Comuni d'Italia e del Commissariato del Governo per l'assunzione di personale amministrativo nel settore economico, finanziario, tributario, statistico, demografico, attuariale, contabile, giuridico e sociologico, presso le sedi di lavoro dislocate sul territorio nazionale.

Bandi di Concorso a settembre

Il comune di Modena (Emilia Romagna) ha indetto una procedura di selezione, per l'immissione con un contratto a tempo determinato di profili esperti con l'incarico di istruttore direttivo amministrativo economico-finanziario di categoria D in possesso di una delle lauree magistrali appartenenti alle successive classi e requisiti:

scienza delle economie LM-56;

scienze economico-aziendali LM-77;

scienze della politica LM-62;

scienze delle pubbliche amministrazioni LM-63;

scienze statistiche LM-82;

scienze statistiche attuariali e finanziarie LM-83;

cittadinanza italiana o europea;

diritto elettorale attivo.

Per ulteriori indicazioni e per accedere alla copia integrale del concorso e al modulo di domanda, contattare il ''Comune di Modena'', segreteria del Settore politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione in Via Galaverna n.

8, al numero di telefono: 059-2032852, 2721 o ufficio relazioni con il pubblico in Piazza Grande (MO) o collegarsi al link: www. comune.modena.it. La suddetta selezione è visibile sulla ''GU n. 69 del 30-08-2019'' e scadrà il 12 settembre.

Il comune di Santa Maria Maggiore in provincia di Verbano-Cusio-Ossola di Viterbo (Piemonte) ha proclamato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accoglimento a tempo indeterminato full time di nuove risorse in qualità di istruttore contabile di categoria C e posizione retributiva C1, per l'ambito finanziario-tributi.

I titoli di istruzione e i requisiti richiesti sono i corrispettivi:

diploma di scuola secondaria di II grado che consenta l'iscrizione all'università;

padronanza della lingua inglese, nel campo del test orale;

competenze informatiche;

cittadinanza italiana o europea;

diritto di voto attivo;

età non inferiore ai 18 anni;

idoneità psicofisica;

assenza di condanne penali;

patente di guida di tipo B.

La domanda di ammissione deve essere indirizzata al ''Comune di Santa Maria Maggiore'' in piazza Risorgimento n.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

28, entro le ore 12:00 di lunedì 30 settembre 2019. Le istanze possono essere consegnate a mano all'Ufficio Protocollo o inviate tramite A.R. o trasmesse telematicamente alla casella PEC: comune @ pec.santamariamaggiore.cu. Per valutare al meglio il sopraindicato bando connettersi al link: https:// comune.santamariamaggiore.vb.it oppure consultare la ''GU n. 69 del 30-08-2019''.

Altre ricerche in atto

Il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano (Trentino Alto Adige) ha promulgato un concorso pubblico, per esami, per l'inserimento a tempo indeterminato full time di figure professionali con il ruolo di funzionario amministrativo, area funzionale terza, fascia economica F1.

Per candidarsi è opportuno possedere uno dei corrispondenti diplomi di laurea di vecchio ordinamento, lauree triennali, specialistiche, magistrali:

giurisprudenza;

economia e commercio;

scienze dei servizi giuridici;

scienze dell'amministrazione;

scienze politiche;

relazioni pubbliche;

scienze internazionali e diplomatiche;

scienze statistiche ed attuariali;

scienze statistiche e demografiche;

scienze statistiche ed economiche;

sociologia.

La domanda di partecipazione alla selezione deve giungere direttamente al ''Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano'', Ufficio unico del personale delle Amministrazioni statali, Viale Principe Eugenio di Savoia n.

11, 39100 (BZ) dalla casella PEC: commissariato.comgovbz @ pec.interno.it o dalla posta ordinaria all'indirizzo email: concorsi.pref_bolzano @ interno.it o recapitata personalmente all'Ufficio unico del personale delle Amministrazioni statali, con ingresso in Via Egger Lienz n. 2, (BZ) entro venerdì 13 settembre 2019. Il sopracitato bando è raggiungibile dal link: https:// www. prefettura.it/bolzano/contenuti/Concorsi_e_prove_selettive-78763.htm oppure sulla ''GU n. 69 del 30-08-2019''.