Nuovi Concorsi Pubblici per OSS e infermieri con scadenza a settembre 2019. I bandi in essere prevedono una prova preliminare nel caso in cui il numero dei partecipanti superasse il limite previsto. A seguire, ci saranno il test d'esame scritto (le cui materie sono esplicitamente indicate nei bandi integrali pubblicati sui siti ufficiali di riferimento), la prova orale e quella pratica. Tra le materie chieste in sede d'esame igiene, diritti e doveri del pubblico dipendente, tecniche di assistenza a soggetti autosufficienti e non.

Assunzioni OSS a tempo indeterminato tramite Concorso pubblico in scadenza settembre 2019

Si cercano due figure di Operatori Socio Assistenziali, che verranno impiegati con contratti di lavoro a tempo pieno. La posizione economica offerta è B01, categoria B. Il 27 settembre è l'ultimo giorno nel quale si potrà inviare la propria candidatura valida per il concorso pubblico OSS per titoli ed esami. In questo caso, il limite massimo di concorrenti è cinquanta.

Se la soglia dovesse essere superata, ci sarà la consueta e ormai frequentissima prova pre-selettiva da parte della commissione competente. Le prove scritte, pratiche ed orali saranno successive al superamento della precedente. Tra le materie d'esame, nozioni di igiene, assistenza su persone autosufficienti e non e diritti e doveri dei pubblici dipendenti. I candidati che supereranno il concorso prenderanno servizio presso la Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite di Treviso, Veneto. La struttura residenziale di occupa di soggetti non più autosufficienti.

Nuovi concorsi a tempo indeterminato in Liguria

Si cercano inoltre tre infermieri professionali in Liguria e precisamente nella provincia di Savona. L'Istituto Trincheri, sito ad Albenga, ha indetto un bando pubblico per infermieri che si occuperanno dell'aria socioassistenziale e sanitaria. Le domande dovranno pervenire all'Ist.Albenga entro il 26 settembre 2019. Ci sarà il test preselettivo se si presenteranno più di trenta candidati.

Le materie d'esame sono indicate in toto nel bando concorsuale, scaricabile in pdf sul sito di riferimento. Tra queste rientrano l'assistenza infermieristica, igiene, disposizioni e norme per prevenire la corruzione, codici di comportamento e disciplinari del lavoratore alle pubbliche dipendenze. La residenza Trincheri offre all'ospite un servizio completo di soggiorno e assistenza, sia alle persone autosufficienti che non.

Inoltre, prevede attività di ricreazione, laboratori occupazionali, assistenza religiosa e sedute di fisioterapia per mantenere le capacità fisiche residue.