La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73 del 13 settembre 2019 ha pubblicato per conto di vari Atenei ulteriori bandi di concorso pubblico per il conferimento di diverse unità di personale in qualità di docente ed esperto linguistico, da inserire nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a ottobre

L'Università degli Studi Roma Tre ha bandito un procedimento di chiamata per l'inserimento di figure in funzione di professore universitario di ruolo di I fascia, destinato al personale esterno all'ateneo, per il dipartimento di giurisprudenza.

I requisiti di accesso sono i seguenti:

risultare già in servizio tramite altre sedi universitarie;

detenere l'abilitazione nazionale per l'ambito concorsuale oggetto del bando.

La domanda di ammissione deve giungere mediante una raccomandata A.R. al Magnifico Rettore, Area del Personale, Divisione Personale Docente e Ricercatore, Via Ostiense n. 159, 00154 Roma (Lazio) o telematicamente alla casella PEC concorsi.docenti @ ateneo.uniroma3.it entro lunedì 14 ottobre 2019.

Per acquisire maggiori dettagli contattare ''Università Roma Tre di Roma'' al link diretto: https:// www. albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx.

L'Università per Stranieri di Perugia (Umbria) ha indetto una procedura di chiamata, per l'accoglimento di nuove risorse con l'incarico di professore universitario di II fascia per diritto internazionale in possesso dei successivi requisiti:

ricercatori a tempo indeterminato in attività nel complesso universitario statale;

abilitazione scientifica nazionale;

essere a norma con il servizio di leva.

L'istanza può essere inoltrata per corriere o posta all'indirizzo: Magnifica Rettrice Università per Stranieri di Perugia, Piazza Fortebraccio n.

3, 06123 (PG), Codice bando ASS2019-STRA1 o consegnata personalmente all'Ufficio Protocollo o trasmessa con sistema telematico alla casella PEC: protocollo @ pec.unistrapg.it entro lunedì 14 ottobre 2019. Per ottenere altre informazioni collegarsi sul sito web ufficiale ''Università per Stranieri di Perugia'' al link diretto: https:// www. unistrapg.it/node/27.

Altre ricerche in corso

L'Università degli Studi di Bergamo (Lombardia) ha proclamato una selezione pubblica per l'immissione tramite chiamata di profili con la carica di professore universitario di II fascia per il settore di lingue, letterature e culture germaniche, per il dipartimento di lettere, filosofia, comunicazione.

I titoli di studio e i requisiti di partecipazione sono i consecutivi:

laurea triennale e magistrale e di dottorato di ricerca nelle materie SSD;

esperienza di ricerca scientifica attestata da un numero massimo di dodici pubblicazioni di notevole rilevanza a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento alla produzione letteraria in lingua tedesca dei secoli di attinenza, dall'ottocento al XXI secolo;

capacità linguistiche del tedesco e del francese;

diritto di voto attivo.

La domanda di adesione deve essere inviata con una raccomandata A.R.

all'indirizzo: Magnifico Rettore Università degli Studi di Bergamo, Gestione Risorse Umane, Selezioni e gestione giuridica, Via dei Caniana n. 2, 24127 (BG) o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo o trasmessa telematicamente alla casella PEC: protocollo @ unibg.legalmail.it entro lunedì 14 ottobre 2019. Per reperire più indicazioni consultare ''Università di Bergamo'' al link: https:// www. unibg.it seguendo il percorso > concorsi e selezioni > personale docente e ricercatore > professori universitari di II fascia.

L'Università degli Studi di Trento (Trentino Alto Adige) ha promulgato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di soggetti con la nomina di collaboratore esperto linguistico (CEL) di lingua francese, da inquadrare con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e da assegnare mediante il centro linguistico di ateneo della direzione didattica e servizi agli studenti. I titoli di istruzione e i requisiti di ammissione sono i corrispondenti:

diploma di laurea triennale o diploma di laurea magistrale-specialistica o laurea acquisita in base ai sistemi decretati dalla direttiva in atto prima dell'entrata in vigore del D.M. 509/1999 nei corsi di laurea equiparati ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 o titolo conseguito all'estero riconosciuto pari a quelli sopracitati;

essere madrelingua francese;

buona padronanza della lingua italiana;

diritto elettorale attivo;

essere in regola con il servizio militare.

L'istanza previa registrazione va esibita telematicamente accedendo sul portale online ufficiale ''Università di Trento'' al link: www. unitn.it nella sezione > lavora con noi entro le ore 12:00 di lunedì 14 ottobre 2019.