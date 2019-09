Poste Italiane in attuazione al progetto denominato "Deliver 2022" annuncia nuove assunzioni per diplomati e giovani laureati, al fine di rafforzare la propria rete commerciale. La sede di lavoro è sia in Trentino Alto Adige-Bolzano per il profilo diplomati che sull'intero territorio nazionale relativamente al profilo laureati in materie economiche

Poste Italiane, opportunità di lavoro su tutto il territorio nazionale

Attualmente Poste Italiane è alla ricerca di candidati da inserire nell'area professionale commerciale/market.

Nello specifico i profili ricercati sono:

figure di front end : il candidato individuato dovrà svolgere un'attività di promozione e di lancio dei vari pacchetti e/o prodotti offerti dall'azienda altre al coordinamento di procedure amministrative collegato al medesimo ambito. I requisiti richiesti sono: buone doti comunicative e relazionali, buon approccio e dinamismo nei rapporti con la clientela in modo da favorire fidelizzazioni ed incrementi aziendali. Ulteriori requisiti/criteri valutati positivamente dall'azienda sono diploma di maturità e patentino di bilinguismo;

giovani laureati: la risorsa scelta svolgerà attività di consulenza sia in ambito commerciale che in ambito finanziario. La ricerca si estende su tutto il territorio nazionale. I requisiti necessari sono: laurea magistrale in Economia, nello specifico economia e commercio, economia istituzioni e mercati finanziari, scienze bancarie ed assicurative, economia intermediari finanziari e scienze statistiche. Oltre al possesso di una laurea magistrale in discipline economiche il candidato ideale dovrà dimostrare ottime doti comunicative e soprattutto commerciali, e a ciò si aggiunge un'ottima conoscenza dei principali strumenti informatici. La sede di lavoro è all'interno dei vari uffici postali ubicati in tutta Italia.

Candidarsi alle opportunità di lavoro di Poste Italiane

Tutti i soggetti interessati alle Offerte di lavoro poste Italiane potranno visionare tutti i dettagli al sito ufficiale dell'azienda, ossia, www.posteitaliane.it, successivamente cliccare alla sezione "Lavora con noi" scegliere la posizione e il profilo professionale (anche più di uno) a cui si è più interessati, in base alla propria formazione ed esperienza lavorativa ed inviare la propria candidature esclusivamente on-line.

Il sito aziendale dispone di una apposito format all'interno del quale ciascun soggetto potrà inserire i propri dati anagrafici, la propria formazione/istruzione e pregresse esperienze lavorative in modo da creare il proprio curriculum vitae.