La Camera dei Deputati e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano hanno emanato alcuni bandi di concorso pubblico, per il conferimento di numerose unit di personale in qualit di consigliere parlamentare e di giovani volontari per il Servizio Civile, da assegnare nelle sedi situate su tutto il territorio nazionale ed estero.

Bandi di Concorso a settembre

La Camera dei Deputati ha indetto tre Concorsi Pubblici, per esami, per la copertura di 41 posti in funzione di consigliere parlamentare, di cui 3 posizioni con la professionalit tecnica con specializzazione in architettura, in ingegneria civile e ambientale, in ingegneria industriale (codice C03), 8 collocazioni con la professionalit tecnica con specializzazione informatica (codice C02) e 30 ubicazioni con la professionalit generale (codice C01).

I titoli di studio e i requisiti di ammissione alla selezione sono i corrispondenti:

titoli di istruzione di attinenza richiesti per l'abilitazione;

cittadinanza italiana;

et non superiore ai 45 anni;

diritto elettorale attivo;

idoneit fisica all'impiego;

non aver riportato condanne penali.

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata telematicamente entro le ore 18:00 di venerd 13 o 20 settembre 2019 a seconda del concorso.

Per reperire ulteriori informazioni contattare il sito online ufficiale della ''Parlamento Italiano-Camera dei Deputati Concorsi'' al link: https:// concorsi.camera.it.

Altre posizioni aperte a ottobre

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proclamato un bando per la selezione di 39.646 giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano diventare operatori volontari di servizio civile.

I posti a concorso vengono cos ripartiti:

20.223 operatori volontari sono destinati in servizio in 1.454 progetti ''ordinari'' da attuare sul territorio nazionale;

951 operatori volontari sono indirizzati in servizio in 130 progetti ''ordinari'' da svolgere sul territorio estero;

2.196 operatori volontari sono designati in servizio in 167 progetti con misure aggiuntive da effettuare in Italia;

16.276 operatori volontari sono ubicati in servizio in 2.046 progetti ''ordinari'' da compiere sul territorio italiano.

Tali progetti hanno un decorso che va tra gli 8 e i 12 mesi, con un orario di servizio equivalente a 25 ore a settimana o con un monte ore all'anno che oscilla, in modo adeguato, tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.

La domanda di ammissione deve essere inviata unicamente tramite la piattaforma ''Domande online (DOL)'' accessibile al link: https:// domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14:00 di gioved 10 ottobre 2019. Per acquisire maggiori dettagli connettersi sul portale web ufficiale del ''Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri'' al link: https:// www. politichegiovanilieserviziocivile.gov.it o sulla pagina internet ufficiale del ''Governo Italiano-Presidenza del Consiglio dei Ministri'' al link: www. governo.it.