Mentre continua senza sosta il dibattito politico, economico e sindacale sulla riforma delle Pensioni e sul futuro di Quota 100, istituita nei mesi scorsi dal Governo gialloverde, sono gi quasi 180mila le domande di prepensionamento a 62 anni con 38 anni di contributi presentate allIstituto nazionale per previdenza sociale, attualmente presieduto da Pasquale Tridico. Per la precisione, fino allo scorso a venerd 6 settembre, sono 175.995 le richieste inviate allInps per laccesso al trattamento previdenziale anticipato con Quota 100.

Cos come emerge dai dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale, la maggior parte delle istanze, esattamente 65.120, arriva da parte di lavoratori dipendenti.

A chiedere di concludere la carriera lavorativa e accedere al pensionamento con Quota 100 sono di pi gli uomini, che hanno presentato 130.315 istanze. Per ci che concerne invece le fasce det, dai dati diffusi dallInps, emerge che prevalgono i lavoratori di unet compresa tra i 63 e i 65 anni; le domande presentate sono per la precisione 75.807.

Sono invece 67.249 le istanze presentate dai lavoratori appartenenti alla fascia che va dai 62 ai 63 anni. Questi i dati aggiornati dellInps su Quota 100, una delle misure simbolo del Governo gialloverde che per potrebbe essere modificata dal Governo giallorosso. Si prevedono, entro la fine del 2019, pi di 200mila richieste.

Tutto migliorabile, ha spiegato ieri lex sottosegretario allEconomia e Finanze Laura Castelli parlando di pensioni anticipate e reddito di cittadinanza.

Lesponente del Movimento 5 stelle, guidato da Luigi Di Maio, ha fatto sapere inoltre che di possibili modifiche alle due misure si parlato nel corso di un incontro con esponenti del Partito democratico guidato da Nicola Zingaretti. Sulla questione previdenziale interviene oggi lex Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, oggi senatore del Pd, che non vede nessun futuro per la nuova formula daccesso alla pensione anticipata introdotta dal governo gialloverde.

"Quota 100 ha detto Padoan oggi ad Agor su Rai 3 una misura che io ho sempre ritenuto dannosa e ha aggiunto il parlamentare dovr essere gradualmente eliminata, secondo me, per essere rimpiazzata da misure che funzionano meglio". Tra le misure attese da migliaia di lavoratori anche la Quota 41 per i lavoratori precoci e la proroga del regime sperimentale di Opzione donna, misure che avrebbero dovuto trovare spazio nella manovra economica secondo le aspettative alimentate dal precedente Governo gialloverde.