La questione delle Pensioni rimane al centro del dibattito politico, economico e sindacale mentre si avvicina il momento della presentazione della nuova legge di Bilancio del governo giallorosso presieduto dal premier Giuseppe Conte.

Un incontro nazionale sul tema della previdenza è stato promosso da Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi che già nei giorni scorsi, tramite la capogruppo del Senato Anna Maria Bernini, aveva fatto sentire la sua voce sulla questione, chiedendo in particolare di abolire la Quota 100, il reddito la pensione di cittadinanza per finanziare la riduzione delle tasse.

Nei piani degli azzurri c'è l’aumento delle pensioni minime a 1.000 euro al mese più la tredicesima. Dal governo però, oltre che rassicurazioni sulla Quota 100, sono anche arrivate garanzie sulla prosecuzione del regime sperimentale di Opzione donna, mentre si parla sempre di meno, o comunque non sembra nei piani dell’esecutivo M5s-Pd, della Quota 41 per i lavoratori precoci, su cui invece aveva acceso le speranze il precedente governo.

Forza Italia punta i riflettori sulle pensioni

“Giù le mani dalle pensioni”: è questo il titolo dell’incontro promosso da Forza Italia e in particolare dal Movimento Seniores dei berlusconiani in programma sabato 28 settembre a Milano al Teatro Manzoni dove, secondo gli organizzatori, arriveranno centinaia di persone da diverse regioni d’Italia. All’incontro, che sarà moderato dal giornalista Paolo Del Debbio, parteciperà anche il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, come viene spiegato in una nota stampa.

Interverranno al convegno, tra gli altri, la deputata Cristina Rossello, l'eurodeputato Massimiliano Salini, il responsabile nazionale del Movimento Seniores di Forza Italia Enrico Pianetta e il presidente del partito dei pensionati Carlo Fatuzzo.

Gli azzurri chiedono la 'restituzione del maltolto'

Secondo Pianetta è necessario un impegno corale per restituire quelle che definisce il “maltolto”, parlando a proposito dei tagli delle pensioni più alte.

L’auspicio di Forza Italia è che non si aggrediscano gli assegni previdenziali. "E' necessario impegnarci tutti insieme – ha detto il rappresentante dei Seniores di Forza Italia - per fare in modo che venga restituito il maltolto e che le pensioni da lavoro non vengano più aggredite come hanno fatto – ha sottolineato in una nota - i governi di Centrosinistra e da ultimo Conte. Pianetta ha spiegato di aver organizzato un incontro per radunare i pensionati in modo da farsi sentire per “ottenere che questo obiettivo entri a pieno titolo nell'agenda di questo nuovo governo".