La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 06-09-2019 ha divulgato a nome di diversi Enti Pubblici alcuni bandi di concorso per il conferimento di varie unità di personale con l'incarico di istruttore amministrativo, istruttore direttivo, collaboratore amministrativo e avvocato, da collocare tramite le proprie strutture situate sul territorio nazionale.

Bandi di Concorso a ottobre 2019

Il comune di Como (Lombardia) ha promulgato un concorso pubblico, per soli esami, per l'assegnazione di 13 posti in funzione di istruttore direttivo di categoria C, a tempo indeterminato full time, di cui 4 ubicazioni con riserva a favore delle Forze Armate, per le necessità dei differenti settori dell'istituto.

I titoli di studio e i requisiti richiesti sono i seguenti:

diploma di scuola secondaria di II grado (maturità);

fluente comprensione della lingua inglese;

competenze informatiche;

aver compiuto i 18 anni di età;

cittadinanza italiana o europea;

diritto di voto attivo;

idoneità psicofisica al lavoro;

non aver riportato condanne penali.

La domanda di ammissione può essere presentata direttamente al Servizio Protocollo Generale del Comune di Como, Servizio Risorse Umane, Via Vittorio Emanuele II, 97, 22100 (CO) o inviata con una raccomandata A.R.

al Comune di Como, Servizio Risorse Umane, Via Vittorio Emanuele II, 97, 22100 (CO) oppure inoltrata telematicamente alla casella PEC: comune.como @ comune.pec.como.it entro lunedì 7 ottobre 2019. Per ottenere ulteriori indicazioni contattare il sito web ufficiale del ''Comune di Como'' al link: www. comune.como.it seguendo il percorso > albo pretorio > atti in corso di pubblicazione > bandi di concorso e avvisi di mobilità e selezione.

Il Comune di Omegna in provincia di Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l'inserimento con un contratto a tempo indeterminato full time di profili in qualità di istruttore direttivo di categoria D in possesso dei successivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea di vecchio ordinamento o laurea magistrale o laurea specialistica in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche;

buona padronanza della lingua italiana;

diritto elettorale attivo;

cittadinanza italiana o europea;

assenza di carichi pendenti;

idoneità fisica;

età non inferiore ai 18 anni;

essere a norma con il servizio di leva.

La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice usufruendo dell'allegato e indirizzata al Comune di Omegna, Piazza XXIV Aprile n.

18, 28887 Omegna (VB). Le modalità di invio sono a mano all'Ufficio Protocollo del Comune o con una A.R. o con sistema informatico PEC alla casella: comune.omegna @ legalmail.it entro lunedì 7 ottobre 2019. Per acquisire maggiori dettagli consultare il portale online ufficiale del ''Comune di Omegna'' al link: www. comune.omegna.vb.it nella sezione > notizie dal comune > concorsi.

Il comune di Miradolo Terme in provincia di Pavia (Lombardia) ha promosso un bando di concorso pubblico, per esami, per l'immissione a tempo indeterminato full time di figure con il ruolo di collaboratore amministrativo di categoria B3, area amministrativa demografica.

Le qualifiche professionali e i requisiti di accesso sono i corrispondenti:

diploma di istruzione superiore;

fluente conoscenza della lingua italiana;

cittadinanza italiana;

essere maggiorenni;

idoneità fisica all'attività;

essere in regola con il servizio militare;

godere dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali.

La domanda di assunzione deve essere stilata in carta libera in base al modello allegato al presente bando e spedita con una A.R.

all'Amministrazione Comunale di Miradolo Terme, Piazza del Comune n. 2/C o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo comunale o trasmessa mediante PEC alla casella: protocollo @ pec.comune.miradoloterme.pv.it entro le ore 23:59 di domenica 6 ottobre 2019. Per altri chiarimenti collegarsi alla pagina internet ufficiale del ''Comune di Miradolo Terme'' al link: www. miradoloterme.gov.it.

Ulteriori Posizioni Aperte a dicembre 2020

Il dirigente del settore affari generali, contratti, controlli e avvocatura civica rende pubblico che il comune di Vigevano ha proclamato un avviso pubblico per la formazione di un elenco aperto di avvocati iscritti al Foro, cui attingere previa valutazione comparativa, per l'attribuzione di incarichi di assistenza legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio. Per l'iscrizione è opportuno possedere i corrispettivi requisiti:

cittadinanza italiana o europea;

diritto di voto attivo;

essere iscritti da minimo otto anni, a decorrere dalla data di divulgazione del presente avviso, all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense nel territorio italiano;

aver ricoperto ruoli di rappresentanza in giudizio per amministrazioni pubbliche in modo regolare e non occasionale negli ultimi cinque anni di professione;

assenza di sanzioni disciplinari dall'ordine di pertinenza negli ultimi cinque anni;

assenza di cause di contrasti e/o conflitto di interessi con lo stesso comune;

detenere la polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con idonei massimali per sinistro e aggregato annuo;

adempimento dell'obbligo di formazione continua.

Gli avvocati interessati possono presentare istanza compilata con incluso il proprio curriculum vitae sul modulo allegato e definito ''Istanza di iscrizione all'elenco di avvocati del Comune di Vigevano'' entro le ore 00:55 di giovedì 31 dicembre 2020. Il suddetto avviso è visibile sull'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale dell'ente, al link: www. comune.vigevano.pv.it nella sezione > bandi, avvisi e concorsi. Per reperire altre delucidazioni interpellare il Servizio ''Avvocatura Civica'' (0381-299392/366) o contattare il responsabile Avv. Maurizio Parlato tramite l'indirizzo email: mparlato @ comune.vigevano.pv.it.