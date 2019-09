Sono tuttora aperti i casting per la ricerca di figuranti per la Tosca di Giacomo Puccini, da mettere in scena al Teatro del Giglio di Lucca, e di attrici per una produzione teatrale tratta da un testo di Anton Čechov per il Teatro Stabile dell'Umbria di Perugia.

Tosca

Per la messa in scena al Teatro del Giglio di Lucca della celebre opera Tosca, di Giacomo Puccini, si cercano attualmente vari figuranti.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata a otto figuranti maggiorenni per i ruoli di 'sgherri' e 'guardie svizzere'. I candidati selezionati saranno poi tenuti a prendere parte innanzitutto alle prove e alle recite che si svolgeranno al Teatro del Giglio dal 9 al 20 ottobre, per poi proseguire la propria collaborazione lavorativa per la fase in cui lo spettacolo sarà portato in tournée al Teatro 'Giuseppe Verdi' di Pisa, nella seconda metà di novembre di quest'anno, e al Teatro 'Carlo Goldoni' di Livorno, nel febbraio del 2020.

Si precisa che per tutti i selezionati è previsto un contratto tramite scrittura teatrale a compenso giornaliero, pertanto devono appartenere a una di queste categorie: disoccupati, studenti, pensionati, liberi professionisti, lavoratori dipendenti a contratto part-time. La candidatura deve essere inoltrata entro il 22 settembre a: audizioni@ teatrodelgiglio.it, allegando il proprio curriculum, in cui occorre inserire nome, cognome, luogo di nascita, recapito telefonico, indicazioni concernenti statura, peso, taglia, due fotografie (in primo piano e a figura intera). I casting si terranno poi su convocazione il 3 ottobre a Lucca, presso il suddetto teatro.

Platonov

Per una nuova produzione teatrale di Liv Ferracchiati, dal titolo Platonov, tratta da un testo di Anton Čechov e che verrà poi messa in scena presso il Teatro Stabile dell'Umbria, di Perugia, sono in corso le selezioni per la ricerca di attrici. In particolare, la richiesta è indirizzata verso artiste di età compresa tra 18 e 40 anni. Le interessate devono inviare la propria candidatura entro e non oltre il prossimo 22 settembre al seguente indirizzo di posta elettronica: platonov @teatrostabile.umbria.it, corredandola di dati personali e di contatto, due fotografie (in primo piano e a figura intera), curriculum artistico, un breve video di presentazione (durata massima 2 minuti) da caricare su una piattaforma a propria libera scelta.

Successivamente, le candidate dovranno prendere parte innanzitutto a incontri conoscitivi (8-11 ottobre) e a un laboratorio gratuito (29-31 ottobre. In tali contesti si procederà a particolari selezioni. In seguito, si svolgeranno quattro sessioni di prova che si terranno nel 2020 presso il Teatro Stabile dell'Umbria con questo calendario: tra il 7 e il 12 gennaio, dall'1 all'11 febbraio, dal 9 al 18 marzo e dal 20 aprile al 9 maggio.