Recentemente è stata avviata la nuova edizione di FSRecruitingday al fine di offrire ulteriori opportunità lavorative, con un contratto a tempo indeterminato, rivolte a varie unità di personale con la laurea magistrale in funzione di esperto, ingegnere, controllore, acquirente, incaricato al supporto legale e risorse umane, da disporre nelle sedi di lavoro situate a Roma, Cagliari, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Venezia, Genova e Milano. Tali assunzioni sono state emanate da Trenitalia, Rfi, Fse, Feverservizi e Gruppo Fs.

Job opportunity FSRecruitingday

Trenitalia ricerca per l'area di Roma profili in qualità di data scientist esperto di innovazione commerciale laureato in scienze statistiche, economia e ingegneria e in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese B2. Oltre a ciò, assume figure con l'incarico di esperto manutenzione laureato in ingegneria elettronica, elettrica, elettronica o meccanica da assegnare nella zona occupazionale di Cagliari.

La Rfi seleziona risorse con il ruolo di esperto sviluppo hardware per apparati incorporati laureato in ingegneria elettronica (LM-08) da collocare in località Osmannoro a Firenze. Inoltre, si ricercano soggetti con la mansione di esperto sviluppo programmi software per impianti incorporati-model driven laureato in ingegneria informatica (LM-32) o ingegneria dell'automazione (LM-25) o informatica (LM-18) ed esperto nello sviluppo e nell'integrazione software per complessi incorporati, da posizionare nella città di Napoli.

Le Fse assumono invece profili con la carica di ingegnere di qualità e di processo laureato in ingegneria meccanica, con una certa competenza in word, project, excel, power point, con una determinata capacità di access e Sap (la conoscenza di autocad sarebbe un plus) da accogliere nella sede di Bari.

La società Feverservizi recluta un controllore laureato in economia per le aree di Roma e Palermo, un acquirente laureato in materie economiche per la zona di Roma e un incaricato ausilio legale del territorio laureato in giurisprudenza per le località di Venezia e Palermo.

Infine troviamo il gruppo Fs che arruola un incaricato alle risorse umane. Per il settore giuslavoristico si richiedono soggetti laureati in giurisprudenza per le zone di Venezia, Milano o Genova, per l'ambito organizzazione e costo del lavoro si gradiscono profili laureati in economia, scienze statistiche o ingegneria gestionale per la sede di Roma, per il campo selezione, sviluppo, gestione del personale si selezionano risorse laureate in psicologia del lavoro, economia, giurisprudenza per l'area di Roma (nel ramo selezione Genova).

Come fare application e altre info

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 12:00 di lunedì 4 novembre 2019.

Per concorrere a tali selezioni è essenziale effettuare la registrazione, svolgere i test online ed eventualmente incontrare i responsabili delle Ferrovie dello Stato Italiane. Una volta conclusa l'iscrizione sarà possibile constatare dalla propria area riservata se le prove online sono state superate.

Se il risultato risulta positivo si verrà convocati al recruiting day di lunedì 11 e di martedì 12 novembre 2019 soltanto per la figura di ''HR junior''. Da precisare che è possibile candidarsi per una sola offerta di lavoro. Per reperire maggiori informazioni contattare il portale web ufficiale del ''Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane''.

Recruitingday e società del gruppo

I Recruitingday firmati Fs sono giornate particolari pianificate intenzionalmente per imbattersi ed entrare in contatto con i giovani da immettere nei diversi profili professionali. Non dimentichiamo che il Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane è nato nell'anno 1905 ed è attualmente un'impresa pubblica S.p.A valutabile come istituzione di diritto privato e attiva nell'ambito del trasporto ferroviario e nel settore del trasporto pubblico locale e privato su strada nonché la capogruppo delle società sopracitate partendo da Trenitalia S.p.A. che coordina il trasporto dei passeggeri, la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che amministra l'infrastruttura ferroviaria come manutenzione e binari, le Ferrovie del sud-est che operano nel ramo dei trasporti ferroviari e automobilistici e Ferveservizi S.p.A. che non è altro che il centro servizi del Gruppo.