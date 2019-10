Ultimamente sono stati indetti due bandi di concorso, di cui uno per l'assegnazione di otto borse di studio, per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2018/2019 a favore degli orfani degli appartenenti al VV.F. e uno per l'accesso alla qualifica di capo squadra. Tali procedimenti selettivi sono stati emessi dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Bando di concorso per borse di studio

Le otto borse di studio sono orientate alla frequenza di corsi di scuola primaria, secondaria di I e II grado e università a vantaggio di studenti orfani di dipendenti e di pensionati del VV.F. Sono parificati agli orfani i figli dei dipendenti esonerati dall'attività per infermità che implichi totale e permanente inabilità a utile lavoro come pure in nipoti minorenni con avvalorata vivenza a carico di ascendente diretto dipendente o pensionato del CNVVF.

Le borse di studio sono elargite a coloro che sono iscritti nell'a.s. 2018/2019 alle scuole primarie e negli istituti di scuola secondaria di I e II grado nonché per l'acquisizione nel periodo 3 novembre 2018 e 31 ottobre 2019 tramite atenei statali o legittimamente riconosciute delle lauree triennali e magistrali.

L'attribuzione delle borse avviene in questo modo: due borse di studio del valore di 1.000,00 euro ognuna per la V classe (scuola elementare); sono due le borse di studio della somma di 1.000,00 euro cadauna per la III classe (scuola media); sono due le borse di studio dell'importo di 1.500,00 euro ognuna per la V classe (maturità). C'è una borsa di studio che ammonta a 2.000,00 euro per la laurea breve e una borsa di studio del valore di 2.000,00 euro per la laurea magistrale.

Come fare domanda, data di scadenza del bando e ulteriori info

La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata tramite gli allegati presenti al bando e inoltrata ai vigili del fuoco situati in via Sorianello n. 1, cap. 00178 Roma. L'istanza deve essere firmata e spedita con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R. e/o mediante posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo: anvvf @ pec.it entro venerdì 15 novembre 2019.

Mentre, per i concorrenti che sosterranno gli esami di laurea triennale e magistrale la domanda va inviata entro mercoledì 20 novembre 2019. Tuttavia, la scadenza per la presentazione della documentazione del conseguimento della laurea è lunedì 25 novembre 2019.

L'esito del concorso sarà divulgato sul portale web ufficiale dei vigili del fuoco accessibile al link: www. anvvf.com come pure sulla rivista ufficiale dell'ANVVF ''il vigile del fuoco''.

Invece, per quanto riguarda la distribuzione delle borse di studio si effettuerà presso i comandi provinciali VV.F mediante le sezioni di competenza dei vincitori, esattamente in data mercoledì 4 dicembre 2019, giornata particolare per i vigili del fuoco dato che è il giorno della loro Patrona ovvero la Festa di Santa Barbara.

Concorso e posti disponibili

In data mercoledì 23 ottobre 2019 è stata promulgata una procedura concorsuale straordinaria, per titoli e superamento di un prossimo corso di formazione professionale della durata di cinque settimane, per il conferimento di 570 posti totali per l'accesso ai seguenti titoli così suddivisi: 533 collocazioni per l'ammissione al titolo di capo squadra del ruolo di capi squadra e capi reparto di cui 523 da generico e 10 da radioriparatore, 19 ubicazioni per l'ammissione al titolo di pilota di aeromobile capo squadra del ruolo dei piloti di aeromobile, 11 occupazioni per l'ammissione al titolo di nautico di macchina capo squadra del ruolo dei nautici di macchina e 7 sistemazioni per l'ammissione al titolo di sommozzatore capo squadra del ruolo dei sommozzatori.

I posti di cui sopra sono attribuibili con decorrenza 1 gennaio 2019.

La domanda di partecipazione deve essere redatta usufruendo del sistema informatico raggiungibile sulla pagina online ufficiale del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile al link di riferimento entro le ore 24:00. Il termine tassativo è di trenta giorni successivi alla data di divulgazione del vigente bando nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno e nel sito online dei VV.F al link del sito web istituzionale.