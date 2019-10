Recentemente sono stati diffusi nuovi concorsi pubblici per l'immissione di un tecnologo e di tre ricercatori a tempo determinato. Tali bandi sono stati pubblicati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per le sedi di lavoro di Milano, Roma, Palermo e Napoli.

Selezioni per tecnologo e ricercatore

L'istituto di neuroscienze di Milano ha promosso una selezione pubblica per l'assunzione di un tecnologo di III livello, a tempo pieno e determinato.

Per partecipare a tale concorso è opportuno essere in possesso della laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e possedere il titolo di dottore di ricerca. Inoltre, è necessario avere una certa comprensione della lingua inglese e italiana e una valida capacità nei sistemi informatici di base.

L'istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile di Roma ha indetto una selezione pubblica per l'inserimento con un contratto di lavoro a tempo determinato di un ricercatore di III livello da disporre presso l'istituto IRCrES.

I titoli di studio e i requisiti di ammissione sono la laurea magistrale in sociologia o scienze politiche (classe DM 270/04) LM-88 o scienze della comunicazione (classe DM 270/04) LM-59, le lauree specialistiche in sociologia e scienze politiche (classe DM 509/99) 89/S o scienze della comunicazione sociale e istituzionale (classe DM 509/99) 67/S e i diplomi di laurea di vecchio ordinamento. Oltre a ciò, è fondamentale essere in possesso del titolo di dottore di ricerca e di un'esperienza minima triennale in studio del finanziamento pubblico per ricerca e sviluppo, anche tramite l'impiego di sistemi quantitativi e di software statistici di network analisi.

L'istituto per la ricerca e l'innovazione biomedica di Palermo ha proclamato una selezione per l'assegnazione di un posto di ricercatore di III livello per la durata di un anno a tempo pieno, possessore della laurea in medicina e chirurgia e con il titolo di dottore di ricerca. L'incarico prevede l'epigenetica nella malattia di Fabry. La metilazione del cromosoma X come predittore della progressione della patologia nel settore del programma: studio delle alterazioni enzimatiche e genetiche nelle malattie di Fabry, Pompe, Gaucher.

L'istituto di genetica e biofisica ''Adriano Buzzati Traverso'' di Napoli ha attivato una selezione per il conferimento di una posizione di ricercatore di III livello part time 70% detentore della laurea in biologia o biotecnologie e del titolo di dottore di ricerca. L'attività di ricerca scientifica riguarda lo sviluppo di peptidi anti-neoplastici con funzione anti-angiogenica e all'impiego di modelli di angiogenesi in vitro e in vivo.

Come fare domanda

La domanda di partecipazione previa registrazione deve essere presentata unicamente con sistema telematico usufruendo dell'applicazione informatica raggiungibile nell'area concorsi del portale internet ufficiale del ''Cnr'' entro le ore 18:00 di lunedì 18 e giovedì 21 novembre 2019.