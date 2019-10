La Camera di Commercio di Brescia ha indetto un nuovo concorso pubblico per titoli ed esami, volto al reclutamento di 3 unità di personale da inserire a tempo determinato nel profilo di assistente. La durata massima del contratto di formazione e lavoro è di 12 mesi, senza possibilità di rinnovo: per poter partecipare occorre trasmettere la domanda di iscrizione entro e non oltre il giorno 30 ottobre 2019.

Per partecipare al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei determinati requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

un'età superiore ai 18 anni;

non aver superato i 32 anni di età;

godimento dei diritti civili;

godimento dei diritti politici;

l'idoneità fisica all'impiego;

diploma di scuola di secondo grado, conseguito con superamento dell'esame di stato;

stato di disoccupazione o di occupazione a tempo determinato.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 30 ottobre 2019 tramite una delle seguenti modalità: consegna a mano presso il protocollo dell'ufficio provveditorato; invio del modulo tramite un indirizzo di posta certificata all'indirizzo mail amara.brescia@bs.legalmail.camcom.it; spedizione per mezzo raccomandata a/r, alla Camera di Commercio – Servizio Risorse Umane - via Luigi Einaudi numero 23, cap 25121, Brescia.

Alla domanda sarà necessario allegare:

copia della carta d'identità;

copia dell'attestazione di versamento di euro 10,00.

Per la data di presentazione delle domande spedite a mezzo raccomanda a/r, farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante; per le domande trasmesse tramite PEC verrà considerato il giorno di invio, attestato telematicamente; per le domande presentate a mano farà fede il timbro apposto dall'Ufficio competente della Camera di Commercio.

Prova d'esame

La prova di selezione iniziale si svolgerà il giorno 4 dicembre 2019 alle ore 9.00 presso la sede della Camera di Commercio in via Luigi Einaudi, numero 23. L'elenco dei candidati ammessi alla prova di selezione verrà reso noto mediante affissione all'albo camerale online il giorno 18 novembre 2019 con l'assegnazione dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli.

La prova di selezione iniziale si articola in quesiti a risposta aperta finalizzata all’accertamento delle conoscenze del candidato in materie necessarie per lo svolgimento delle mansioni proprie della categoria di assunzione.

I candidati avranno a disposizione tre ore di tempo; la prova si riterrà superata con un punteggio pari o superiore a 21/30.

Al termine del periodo di lavoro il contratto di formazione e lavoro potrà essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di positivo accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori che abbiano interrotto la formazione per malattia, gravidanza, congedo di maternità o parentale, servizio militare o infortunio sul lavoro.

L'accertamento sarà svolto tramite colloquio, volto a verificare sia il grado di professionalità acquisito attraverso il percorso formativo che la preparazione di base sulle materie del programma d'esame. L'esame dovrà accertare anche la conoscenza dell'uso degli strumenti e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.