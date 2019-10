Sono attualmente aperte le selezioni, finalizzate alla ricerca di protagonisti principali e figuranti, per la realizzazione della prima puntata della nuova stagione di Amore Criminale, in onda su Rai 3. I casting si svolgeranno giovedì 10 e venerdì 11 ottobre a Siracusa.

Amore Criminale

Casting in corso per la nota trasmissione televisiva in onda su Rai 3 e dal titolo Amore Criminale. Le riprese in questione, relative alla prima puntata della prossima stagione (che andrà in onda nel 2020), verranno successivamente effettuate a Siracusa, luogo prescelto anche per le selezioni.

La richiesta

In particolare, si cercano le seguenti figure, come protagonisti principali e come figuranti: una donna di 30 anni, con occhi castani e capelli castani lisci e mossi, dal volto tipicamente mediterraneo, di struttura fisica nella media e di statura intorno a 1, 60, un uomo di età compresa tra 30 e 35 anni, con capelli castani e occhi chiari, dal volto caucasico e con struttura fisica robusta e statura intorno a 1, 70, un uomo e una donna entrambi tra 60 e 65 anni e con occhi castani, l'uomo con capelli bianchi castani, stempiato, corporatura nella media, statura tra 1, 65 e 1, 75 e viso tipicamente mediterraneo, la donna con capelli castani lisci e corti, alta tra 1, 50 e 1, 60, dal viso mediterraneo e con una struttura fisica robusta.

Una donna tra 25 e 30 anni, magra e al contempo con corporatura di tipo atletico, di statura compresa tra 1, 60 e 1, 65, con volto mediterraneo, occhi castani e capelli dello stesso colore, lisci e con meches di color biondo, un uomo di 30 anni, con occhi castani e capelli tra il castano e il brizzolato, magro quanto alla struttura corporea, dal volto caucasico e di altezza tra 1, 75 e 1, 80. Un uomo tra 50 e 60 anni, calvo con pochissimi capelli, magro, con volto tipico mediterraneo, alto intorno a 1, 75 e dagli occhi castani, un uomo della stessa fascia di età, anche lui con occhi castani e viso mediterraneo, ma con struttura fisica robusta, statura intorno a 1, 70 e capelli neri brizzolati, due donne entrambi di 30 anni, con occhi castani e capelli castani e lisci, alte 1, 65 e dal volto mediterraneo, però una deve essere di corporatura magra l'altra media. L'età indicata è sempre da riferirsi a quella scenica, mai a quella anagrafica.

I casting

I casting si svolgeranno, a cura della casa di produzione televisiva NonPanic e in sinergia con la locale Film Commission, a Siracusa giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, per l'esattezza a Casina Minniti (Largo Logoteta, alla Giudecca). In entrambi i giorni è previsto il seguente orario: dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle ore 18. Gli interessati devono presentarsi direttamente, muniti di un proprio documento di identità.