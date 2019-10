Casting per il talent televisivo di Canale 5 dal titolo All Together Now, condotto da Michelle Hunziker. Selezioni aperte, inoltre, per Euro Park, alla ricerca di ballerini, ballerine e artisti vari. I prossimi casting per il talent di Mediaset si svolgeranno nella Capitale, a Cinecittà, mentre quelli per il parco internazionale a Milano e a Roma.

All Together Now

Per la nuova edizione del talent televisivo dal titolo All Together Now, condotto su Canale 5 da Michelle Hunziker, accompagnata da J-AX, sono in corso le selezioni per la ricerca di concorrenti davvero talentuosi in ambito canoro-musicale, desiderosi di proporsi innanzi alle telecamere di Mediaset.

Per poter prendere parte al programma è necessario avere una età compresa tra 18 e 90 anni ed essere o cantanti solisti o un gruppo vocale. Gli interessati devono inviare la propria candidatura a Endemol Shine Italy o tramite questo indirizzo di posta elettronica: atn@endemolshine.it o, via whatsapp, al seguente numero di telefono: 348/1400203. In entrambi i casi la candidatura va corredata di dati personali e di contatto, allegando inoltre un video di durata non superiore a 1 minuto, comprensivo di una breve presentazione di sé e di una piccola esibizione riguardante una cover italiana o internazionale.

Per reperire ulteriori informazioni rimandiamo alla pagina ufficiale Facebook della casa di produzione del programma, ovvero Endemol Shine. Nel frattempo, possiamo comunque anticiparvi che il 19 e il 20 ottobre si svolgeranno i prossimi casting, in entrambi i casi a Roma, presso Teatro 6 di Cinecittà. Questo sulla base di quanto indicato direttamente dalla celebre conduttrice su Instagram. Rimane comunque il fatto che non ci si può presentare direttamente alle selezioni ma è assolutamente necessario far riferimento alla casa di produzione.

Euro Park

Si cercano attualmente ballerini, ballerine e artisti per ruoli in costume, per Euro Park, un importante parco per il tempo libero e i divertimenti situato a Rust, cittadina tedesca nei pressi di Friburgo in Bresgovia. La richiesta è orientata verso ballerini/e con forte tecnica classica e moderna, ma anche nei confronti di artisti in grado di interpretare agevolmente ruoli in costume. In particolare, di devono coprire questi ruoli: Ed, con statura compresa tra 1, 55 e 1, 60, dal fisico asciutto se soggetti maschili e dal fisico snello e atletico se personaggi femminili, Edda, con fisico asciutto e di altezza compresa tra 1, 45 e 1, 55, Böckli, con statura tra 1, 62 e 1, 68, Louis, di altezza tra 1, 70 e 1, 76 e Olli, con statura tra 1, 78 e 1, 90.

L'attività lavorativa verrà svolta a partire alla metà del mese di marzo 2020 e fino al giorno 8 novembre sempre del prossimo anno, con un regolare contratto che prevede una retribuzione mensile di 1.950 euro e viaggi/vitto/alloggio a carico integrale della produzione. Le selezioni per il nostro Paese si terranno il prossimo 14 ottobre a Roma, al Molinari Art Center (Via Antonino Lo Surdo, 51) e il giorno seguente a Milano, presso Area Dance (Via Cassinis, 33).

Gli interessati devono prenotarsi alle audizioni inviando dati personali, riferimenti di contatto, una foto del viso e una a figura intera e il curriculum, a: audizionieuropark@gmail.com.