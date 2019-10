Casting attualmente aperti per la realizzazione di un nuovo programma televisivo prodotto da Lucky Road. A tale proposito si cercano bambini, bambine e relativi familiari per un gioco di squadra. Sono inoltre ancora aperte le selezioni di talenti canori per Area Sanremo, una manifestazione importante che si svolge nella città del celebre Festival e che offre la possibilità di accedervi.

Un programma Tv

Selezioni tuttora aperte per un nuovo programma televisivo prodotto da Lucky Road.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso bambini e bambine di età compresa tra 8 e 12 anni nonché verso loro familiari (esclusivamente maggiorenni). Difatti il programma, correlato a una nota catena commerciale per bambini, è strutturato come un gioco a squadre, composte da un bambino/a e da un familiare. La candidatura va inviata, a cura dell'adulto che prenderà parte alla trasmissione e dei genitori o dei tutori legali dei minori, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@luckyroad.tv. indicando dati personali e riferimenti di contatto e allegando alcune fotografie.

Area Sanremo

Sono attualmente aperte le selezioni per Area Sanremo, manifestazione che offre la possibilità di accedere al Festival della Canzone Italiana. Per poter prendere parte alle selezioni è necessario avere un'età compresa tra 15 e 36 a far data dal 31 gennaio del prossimo anno, oltre al fatto di non aver partecipato a precedenti edizioni del Festival di Sanremo nella categoria 'Nuove Proposte' o in altre categorie diversamente indicate ma comunque dello stesso tipo.

Sono previste due sezioni, ovvero quella per maggiorenni e quella per minorenni, a loro volta entrambe suddivise nelle categorie: singolo, duo, gruppo. Occorre precisare che per queste due ultime categorie sono indicate il limite di età 15/36 e il requisito di non aver partecipato in passato al Festival della Canzone deve essere posseduto da tutti i membri. Gli interessati devono far riferimento al sito di Area Sanremo (area-sanremo.it) per visionare sia il bando di partecipazione che il relativo regolamento di iscrizione.

Per i minorenni, l'iscrizione online deve essere effettuata da un genitore o da chi ne fa legalmente le veci, i quali dovranno specificare inoltre il fatto che ne autorizzano la partecipazione. Il brano da proporre, che ovviamente deve essere inedito, con cui si intende prendere parte alle audizioni deve essere depositato presso la S.I.A.E. o un'altra società riconosciuta a livello legale per quanto concerne la tutela dei diritti d'autore.

Le audizioni si svolgeranno poi a Sanremo, esclusivamente su convocazione.